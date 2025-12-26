Türkiye Gazetesi
Sosyal medya paylaşımlarına dikkat! Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
Ebeveynlerin çocuklarına ait fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşmasının, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması kapsamında ciddi hukuki sorumluluk doğurabileceği bildirildi.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Hukukçular, çocukların özel hayatının gizliliğinin aileler tarafından ihlal edilmesine ilişkin bir uyarı yaptı.
- Özel hayatın gizliliğinin ihlali 1-3 yıl hapis cezasına yol açar.
- Görüntü veya ses yoluyla ihlal 2-5 yıl hapis cezasına yol açar.
- Küçük düşürücü paylaşımlar tazminata yol açabilir.
- Velayetle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Reşit olduktan sonra çocuk haksızlığın davaya yol açabilir.
Hukukçular, bu tür paylaşımlarda “çocuğun üstün yararı” ilkesinin esas alınması gerektiği konusunda aileleri uyardı.
İstanbul 2 No.lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, özel hayatın gizliliğinin ihlali hâlinde 1-3 yıl, ihlalin görüntü veya ses yoluyla yapılması durumunda ise 2-5 yıl hapis cezası öngörüldüğünü belirtti.
Küçük düşürücü paylaşımların tazminat sorumluluğuna yol açabileceğini ve hatta velayetin kaldırılması sonucunu doğurabileceğini vurgulayan Şamlı “Çocuğun rızası vardı denilemez. Reşit olduktan sonra haklarının ihlal edildiğini düşünen çocuk dava açabilir” dedi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR