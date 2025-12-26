Karaman'da Mithat Çetinkaya, boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi eşi Fatma Çetinkaya'yı boğarak öldürdükten sonra intihar etti.

Kan donduran olay Karaman'da meydana geldi. 22 yaşındaki Fatma Çetinkaya'dan öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri, kadının boşanma aşamasındaki eşi Mithat Çetinkaya'nın (24) Valide Sultan Mahallesi 202. Sokak'taki evine geldi.

Karaman'da feci olay! Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp intihar etti

KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede, Mithat Çetinkaya'nın karısını boğarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar ettiği tespit edildi.

Cenazeler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

