Antalya'ya 15 dakikada kış geldi! Herkes aynı anda telefona sarıldı

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası bugün Antalya ve Muğla sağanak yağışa teslim oldu. Antalya'da akşam saatlerinde sakin hava yerini fırtına, sağanak yağmur ve doluya bıraktı.

Yaklaşık 15 dakika süren yağmur, dolu ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi. Bazı yollar göle dönerken araçlar su içerisinde ilerlemekte zorlandı.

AĞAÇLAR KÖKÜNDEN DEVRİLDİ

Rüzgarın şiddetine dayanamayan bazı ağaçlar kökünden devrilirken, pazarcı esnafı da yağmur ve fırtınadan olumsuz etkilendi. Rüzgar nedeniyle pazar yerinde bulunan şemsiyeler uçarken, bazı tezgahlar devrildi.

ONLARCA PERSONEL SAHADA GÖREV YAPTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 20 araç, 58 personel, ASAT 18 araç, 86 personel, Park ve Bahçeler Dairesi 27 araç ve 95 personel ile çalışmalara destek verdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 10 araç ve 70 kişilik personel, Fen İşleri Daire Başkanlığı 6 araç ve 14 kişilik ekip ile sahada görev yaptı.

KONYAALTI SAHİLİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Cep telefonlarına yansıyan görüntüler şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini gözler önüne sererken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ağaç devrilmesi, su basması ve çatı uçması anonslarına yetişmekte zorlandı.

SAHİLİ GÖREN TELEFONA SARILDI

Bazı vatandaşlar yağış nedeniyle tıkanan yağmur suyu giderlerini ellerine aldıkları fırçalarla temizleyerek yolda biriken suyun akmasını sağladı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise yağan dolu nedeniyle beyaza büründü. Sahili kar yağmış gibi bembeyaz gören vatandaşlar hayrete düşerken, o anları ise cep telefonu ile kaydetti.



