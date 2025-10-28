Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Antalya'ya 15 dakikada kış geldi! Herkes aynı anda telefona sarıldı

Antalya'ya 15 dakikada kış geldi! Herkes aynı anda telefona sarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;ya 15 dakikada kış geldi! Herkes aynı anda telefona sarıldı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da etkili olan sağanak, dolu ve fırtına hayatı felç etti. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi, yollar göle döndü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni beyaza bürüdü, vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası bugün Antalya ve Muğla sağanak yağışa teslim oldu. Antalya'da akşam saatlerinde sakin hava yerini fırtına, sağanak yağmur ve doluya bıraktı. 

Antalya'ya 15 dakikada kış geldi! Herkes aynı anda telefona sarıldı - 1. Resim

Yaklaşık 15 dakika süren yağmur, dolu ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi. Bazı yollar göle dönerken araçlar su içerisinde ilerlemekte zorlandı.

Antalya'ya 15 dakikada kış geldi! Herkes aynı anda telefona sarıldı - 2. Resim

AĞAÇLAR KÖKÜNDEN DEVRİLDİ

Rüzgarın şiddetine dayanamayan bazı ağaçlar kökünden devrilirken, pazarcı esnafı da yağmur ve fırtınadan olumsuz etkilendi. Rüzgar nedeniyle pazar yerinde bulunan şemsiyeler uçarken, bazı tezgahlar devrildi.

Antalya'ya 15 dakikada kış geldi! Herkes aynı anda telefona sarıldı - 3. Resim

ONLARCA PERSONEL SAHADA GÖREV YAPTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 20 araç, 58 personel, ASAT 18 araç, 86 personel, Park ve Bahçeler Dairesi 27 araç ve 95 personel ile çalışmalara destek verdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 10 araç ve 70 kişilik personel, Fen İşleri Daire Başkanlığı 6 araç ve 14 kişilik ekip ile sahada görev yaptı.

Antalya'ya 15 dakikada kış geldi! Herkes aynı anda telefona sarıldı - 4. Resim

KONYAALTI SAHİLİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Cep telefonlarına yansıyan görüntüler şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini gözler önüne sererken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ağaç devrilmesi, su basması ve çatı uçması anonslarına yetişmekte zorlandı.

Antalya'ya 15 dakikada kış geldi! Herkes aynı anda telefona sarıldı - 5. Resim

SAHİLİ GÖREN TELEFONA SARILDI

Bazı vatandaşlar yağış nedeniyle tıkanan yağmur suyu giderlerini ellerine aldıkları fırçalarla temizleyerek yolda biriken suyun akmasını sağladı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise yağan dolu nedeniyle beyaza büründü. Sahili kar yağmış gibi bembeyaz gören vatandaşlar hayrete düşerken, o anları ise cep telefonu ile kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muhammed Selim Özbek kimdir, bu sezon hangi maçları yönetti?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sağanak yağışın ardından gökyüzünde ortaya çıktı! Kısa sürede ilgi odağı oldu, gören gözlerini ayıramadı. - YaşamSağanak yağışın ardından ortaya çıktı!İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Trafikte yoğunluk yaşandı - Yaşamİstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! 6.1'lik depremin ardından dev kaya yerinden koptu! Kütahya'da orman yolu kapandı - YaşamTonlarca ağırlıktaki kaya yolu kapattı!9 yaşındaki Suriyeli küçük kız, doğup büyüdüğü Türkiye'den Suriye'ye dönerken gözyaşlarına boğuldu: Burası ikinci vatanım - YaşamSuriye'ye dönerken gözyaşlarına boğuldu!Bitlis Valisi bizzat hasada katıldı! Avrupa'ya kadar gitti... Üretim düştü, lezzet arttı - YaşamAvrupa'ya kadar gitti... Üretim düştü, lezzet arttıBalıkesir Sındırgı depreminde eşek enkaz altında kaldı! Mahalleli kurtarmak için mahalle seferber oldu! - YaşamDepremde enkazda kaldı! Kurtarmak için mahalle seferber oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...