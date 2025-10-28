Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yeni kırık hat kabusu! Sındırgı sallanmaya devam edecek

Yeni kırık hat kabusu! Sındırgı sallanmaya devam edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yeni kırık hat kabusu! Sındırgı sallanmaya devam edecek
Deprem, Sındırgı, Balıkesir, Artçı Deprem, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yer bilimci Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Sındırgı'daki 6,1'lik depremin ardından 200'ün üzerine artçının yaşandığını söyledi. Uzman isim, sarsıntının konumunu işaret edip "Yeni bir kırık hat gelişmiş" dedi. Deprem fırtınasının da uzun süre devam edeceğini duyurdu.

10 Ağustos'tan bu yana sarsıntıların merkezi olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi dün akşam 6,1 büyüklüğünde yeni bir kabusu daha yaşadı. Sarsıntı İstanbul, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da da hissedildi. Bölgede halen korku ve panik devam ederken uzmanlar da peş peşe değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyor. 

O isimlerden biri de Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen oldu.  

Türkmen, yaptığı yazılı açıklamasında, depremin Sındırgı'nın Aktaş Mahallesi'nin kuzeyinde meydana geldiğini bildirdi.

Yeni kırık hattı kabusu! Sındırgı sallanmaya devam edecek - 1. Resim

"YENİ KIRIK HAT OLUŞTU"

Söz konusu 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde artçı sarsıntının oluştuğunu hatırlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Bu depremin merkez üssü, 10 Ağustos tarihli depremi takip eden artçılarının yoğunlaştığı alanda yer almaktadır. Her iki depremin konumu ve artçılarının dağılımı olasılıkla Simav Fay Zonu'na kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu yeni bir kırık hattının geliştiğine işaret etmektedir.

Yeni kırık hattı kabusu! Sındırgı sallanmaya devam edecek - 2. Resim

DEPREM FIRTINASINA HAZIR OLUN

10 Ağustos tarihli depremi takip eden süreçte olduğu gibi bu depremin de büyüklüğü 5'i geçmeyen artçılarının deprem fırtınası niteliğinde uzun süre devam edeceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla bu süreçte hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşımaktadır."

Yeni kırık hattı kabusu! Sındırgı sallanmaya devam edecek - 3. Resim

10 DÖNÜMLÜK ALANA KONTEYNER KURULACAK

Öte yandan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Sındırgı'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Burada, yaklaşık 10 dönümlük alanda, ilk etapta getirdiğimiz 100 konteynerin kurulumunu daha 24 saat dolmadan gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma mesai mefhumu gözetmeksizin gece boyunca devam edecek"

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yolumuza Uluslar B Ligi'nde devam ediyoruz! Milliler iki maçta 7 gol attıSakaryaspor, Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'den İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki! Tel Aviv'den ateşkes provokasyonu - GündemTürkiye'den İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki!Vizesiz seyahat askıda... Karadağ kararından geri döner mi? - GündemTürkler için vizesiz dönem sona mı eriyor?AFAD Sındırgı'daki 6,1'lik depremin ardından son durumu açıkladı: TAMP ve TASİP devrede, ekipler sahada - GündemAFAD 6,1'lik depremin ardından son durumu açıkladıKartalkaya faciasında 78 can gitmişti: Sanıklardan peş peşe beraat talepleri! - GündemSanıklardan peş peşe beraat talepleri!TSK'nın gözbebeği Altay sahneye çıktı! Geçit töreni nefes kesti - GündemALTAY sahneye çıktı! Geçit töreni nefes kestiAntalya ve Muğla’da sağanak kabusu: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi, 3 kişi yaralandı - GündemAğaçlar devrildi, 3 kişi yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...