AFAD Sındırgı'daki 6,1'lik depremin ardından son durumu açıkladı: TAMP ve TASİP devrede, ekipler sahada

AFAD Sındırgı'daki 6,1'lik depremin ardından son durumu açıkladı: TAMP ve TASİP devrede, ekipler sahada

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AFAD, Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından sahada çalışmalarını sürdürüyor. Can kaybının yaşanmadığı depremde 26 kişi taburcu edilirken, bölgeye 100 yaşam konteyneri ve 25 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği açıklandı.

Türkiye dün, 10 Ağustos'tan bu yana 12 bini aşkın kez sallanan Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremle korku ve panik yaşadı. 

AFAD, depremle ilgili yaptığı son bilgilendirmede sarsıntının Manisa, İzmir, Uşak, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale'de de hissedildiğini hatırlattı.

Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nın (TASİP) devreye alındığı belirtilen açıklamada, depremin ilk saatlerinde Sındırgı'ya giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir milletvekilleri, Sındırgı Kaymakamı, AFAD yöneticileri ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

epremin ardından, Kütahya'nın Emet ilçesinde yamaçtan kopan kaya, orman yolunu kapattı
Depremin ardından, Kütahya'nın Emet ilçesinde yamaçtan kopan kaya, orman yolunu kapattı

YARALANAN 26 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Afet bölgesinde kamu kurumu ve kuruluşlardan toplam 1551 personel ile 506 aracın görev yaptığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 507 personel ve 250 araç ile depremden etkilenen yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmalarına devam etmektedir. Deprem nedeniyle 3'ü önceki depremde ağır hasar almış olan toplam 4 yapı yıkılmıştır. Deprem nedeniyle can kaybı yaşanmamıştır. Atlama ve düşme gibi ikincil sebepler nedeniyle yaralanan 26 vatandaşımızın hastanelerdeki tedavileri tamamlanmış ve tamamı taburcu edilmiştir."

AFAD Sındırgı'daki 6,1'lik depremin ardından son durumu açıkladı: TAMP ve TASİP devrede, ekipler sahada - 2. Resim

100 KONTEYNER SINDIRGI'DA

Açıklamada, cami, spor salonu ve okulların dün gece itibarıyla barınma için vatandaşların kullanımına açıldığı, 82 kişinin misafir edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanlığımız tarafından toplam 19 bin 432 battaniye ve ilk etapta 100 adet yaşam konteyneri Sındırgı'ya ulaştırılmıştır. Beslenme faaliyetleri kapsamında Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından kumanya, çorba, soğuk/sıcak içecek ve su dağıtımı yapılmaktadır.

AFAD Sındırgı'daki 6,1'lik depremin ardından son durumu açıkladı: TAMP ve TASİP devrede, ekipler sahada - 3. Resim

Balıkesir ilinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD Başkanlığı tarafından Balıkesir Valiliğine 25 milyon lira Afet Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Devletimiz tüm kurumları ve imkanları ile aziz milletimizin yanındadır."

TFF, bahis skandalına karışan hakemleri tek tek açıkladı: İşte bekleyen ceza!
