Bakan Yerlikaya, depremin merkez üssü Balıkesir Sındırgı'da: Acil ihtiyaçlar için 25 milyon TL ayrıldı

Bakan Yerlikaya, depremin merkez üssü Balıkesir Sındırgı'da: Acil ihtiyaçlar için 25 milyon TL ayrıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Sındırgı'da bu ana kadar 507 çağrı alındı. Bunların 30'u hasarla ilgili olan çağrılar. Depremde 4 bina yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberindeki Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile Sındırgı Polis Merkezi Amirliği önünde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"Tüm kurum ve kuruluşlar süratle Sındırgı’da, Türkiye Acil Müdahale Planı kapsamında görevine başladı. İlk etapta müdahaleyle ilgili gerekli aksiyonlar alındı. Bu deprem, değerli arkadaşlar, Manisa, İzmir, Uşak, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale illerinde hissedildi.

Depremden etkilenen başta Sındırgı’mız ve Balıkesir olmak üzere bu illerin tamamında, şükürler olsun ki, can kaybı yaşanmamıştır. Sındırgı’da 26 vatandaşımız hafif yaralanmış ve hastaneye müracaat etmiştir. Sağlık Bakanımızın da açıkladığı üzere, şu ana kadar hepsi taburcu olmuştur. Tekrar her birine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"507 ÇAĞRI ALINDI"

Acil çağrı merkezimize ve basın buluşmamıza sizlerin huzuruna gelinceye kadar son rakamları tekrar aldım. Bu ana kadar Sındırgı’da 507 çağrı alındı. Bunların her biriyle ilgili gereken aksiyonlar alındı. Ancak burada bir çağrının altını önemle çizmek istiyoruz: Bu 507 çağrının 30’u hasarla ilgili ihbarlardır. Evet, 30 hasar çağrısı alındı.

"ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN 25 MİLYON TL AYRILDI"

Meydana gelen depremde vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında; valiliğimizin konteyner kurulumu, dağıtım süreçleri veya akla gelmeyen diğer giderlerle ilgili olarak, adetimiz gereği bir acil destek ödemesini valimizin emrine gönderdik. Ne kadar gönderdik? 25 milyon lira. Bu noktada, değerli arkadaşlar, valimizin emrine bu rakamı ilettik."

