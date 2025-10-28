Marmara'da bir deprem daha! Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yine sallandı, sarsıntı çevre illerden hissedildi

Son dakika deprem haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. Bölgede saat 10.10'da, 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan depremin 6,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sındırgı merkezli korkutan deprem, Balıkesir'in yanı sıra Çanakkale, Manisa, İzmir, Kütahya, Bursa, Yalova ve Kocaeli'den de hissedildi. Bölgede yaşayan birçok vatandaş, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda sarsıntıyı hissettiklerini ifade etti.

Kandilli Rasathanesi, AFAD'ın 4,6 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4,7 olarak rapor etti. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de, depremin büyüklüğünü 4,6 olarak paylaştı.

BÖLGE BEŞİK GİBİ

Bölgede önceki gece saat 22.48'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede artçılar devam ediyor. Sındırgı'da yıkıma neden olan 6,1'lik depremin ardından 9'u 4 ve üzeri olmak üzere 100'den fazla deprem meydana geldi.

İlgili Haber Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

BALIKESİR'DEKİ 6,1'LİK DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 27 Ekim gecesi saat 22.48'de 6,1'lik deprem ile sarsılmıştı. Deprem, Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Manisa, Uşak, Kütahya, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve birçok ilden hissedilmişti. Deprem nedeniyle Sındırgı'da 3 bina yıkılmış, il genelinde ise okullar bugün tatil edilmişti. Deprem anında panik ve yüksekten atlama nedeniyle yaralanan 26 vatandaş, hastanedeki tedavileri ardından bugün taburcu edilmişti.