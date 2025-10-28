Bakan Yerlikaya canlı yayında açıkladı: Depremin ardından Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte hissedildi.

Uzun süren sarsıntı korku ve paniğe neden olurken bölgede peş peşe artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam etti.

3 BİNA YIKILDI, 3 KİŞİ YARALANDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de kullanılmayan 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını söyledi. Yerlikaya panik ve korkuyla tahliye olan 3 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kentte kamu kurum ve kuruluşlarının hasar tespiti ile tedbir amacıyla okulların 1 gün süreyle tatil edileceği de açıklandı.

Balıkesir Valiliği'nden ise şu açıklama geldi:

"İlimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır"