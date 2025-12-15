Eurovision Şarkı Yarışması’nın 2026 organizasyonu, İsrail’in katılımı nedeniyle yaşanan boykotlara rağmen Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak ve 35 ülke sahne alacak. Beş ülkenin yarışmaya katılmama kararına karşılık Bulgaristan, Romanya ve Moldova’nın geri dönüşüyle katılımcı sayısı korunmuş oldu.

Eurovision Şarkı Yarışması’nın 2026 organizasyonunda 35 ülke sahne alacak. Organizasyon komitesi, İsrail’in yarışmaya katılımı nedeniyle beş ülkenin boykot kararı almasına rağmen, yarışmanın Avusturya’nın başkenti Viyana’da planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.

İsrail’in Gazze’de iki yıldır sürdürdüğü saldırılar, dünyanın en büyük canlı televizyon müzik etkinliklerinden biri olan Eurovision’dan dışlanması yönünde uluslararası çağrıların yükselmesine neden olmuştu. Tartışmalar sürerken Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık’ta yaptığı toplantıda İsrail’in yarışmaya katılımının oylamaya sunulmasına gerek olmadığına karar verdi.

Bu kararın ardından tepkiler peş peşe geldi. İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya’daki kamu yayıncıları, Mayıs ayında Viyana’da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nı boykot edeceklerini açıkladı. Buna rağmen EBU, yarışmaya katılacak yayıncıların listesini yayımlayarak, toplam 35 ülkenin Viyana’ya şarkı ve sanatçı göndereceğini bildirdi.

Katılımcı sayısının boykotlara rağmen 35’te kalmasının arkasında ise yarışmaya geri dönen ülkeler yer aldı. Bulgaristan, Romanya ve Moldova, verdikleri araların ardından Eurovision sahnesine yeniden dönme kararı aldı. Bulgaristan üç yıl, Romanya iki yıl, Moldova ise bir yıl sonra yarışmada yeniden yer alacak.

Bu yıl İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision’a 37 ülke katılmış, Avusturyalı opera sanatçısı JJ, “Wasted Love” adlı şarkısıyla birinciliği kazanmıştı. 2026’da Viyana’da yapılacak organizasyon ise Eurovision’un 70’inci yılına denk gelmesi nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Eurovision Direktörü Martin Green, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yarışmanın 70 yıllık tarihinde farklı sesleri, kültürleri, dilleri ve müzikleri bir araya getiren güçlü bir platform olmaya devam ettiğini vurguladı. Green, “Zor bir dünyada, daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu gösterebildiğimiz bir alan” ifadelerini kullanırken, Bulgaristan, Romanya ve Moldova’nın dönüşünün de Eurovision’un kalıcı gücünü ve müziğin birleştirici etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

