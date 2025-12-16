Seçim bildirgelerinde “Piyasanın talebine göre eğitim vereceğiz, OSB’lerde meslek lisesi kuracağız, iş dünyasını okul yönetimine ortak edeceğiz” diyen CHP, bugün MEB’in MESEM projesini “Çocuk işçiliğine özendiriyor” diyerek eleştiriyor.

AK Parti ve CHP, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden sürekli karşı karşıya geliyor. CHP, “MESEM’lerle çocuk işçiliği özendiriliyor, mesleki eğitim sermayeyle birlikte planlanıyor” diyerek AK Parti’yi topa tutuyor. CHP’nin seçim bildirgelerinde ise kendi sözlerini yalanlayan ifadeler dikkat çekiyor.

CHP 2002 seçim bildirgesinde “Öğrencilerin üçte ikisini mesleki eğitime yönlendireceğiz. İlk iki yıl genel kültür eğitimi aldıktan sonra çocuklar mesleki eğitim ve genel lise olmak üzere ayıracağız” demiş. 2007’de ise “İş piyasasının talepleri doğrultusunda esnek bir yapı oluşturacağız. OSB’lerde çıraklık eğitim merkezleri kuracağız. Meslek liselerini tam zamanlı sigortalı yapacağız” açıklamasını yapmış. “Piyasanın talebine göre eğitim vereceğiz, OSB’lerde meslek lisesi kuracağız, iş dünyasını okul yönetimine ortak edeceğiz, meslek liselileri tam zamanlı sigortalı yapacağız, çıraklık ve kazançlı iş birleştiren modeller kuracağız” diyen CHP’lilerin bugün aynı konu üzerinden eleştirmesi dikkat çekti.

TEZATLIKLAR GÖZE ÇARPIYOR

CHP’nin bir başka eleştirisi ise “AK Parti eğitimde sürekli değişiklikler yapıyor” sözleri... Benzer tezatlıklar burada da karşımıza çıkıyor. CHP 2002’de seçim bildirgesinde “Zorunlu eğitimi 5+3+4 olmak üzere 12 yıla çıkaracağız” demiş. Aynı CHP, 2007 seçim bildirgesinde “Tüm ortaöğretim kurumlarını dört yıllık, çok amaçlı, çok programlı lise olarak örgütleyeceğiz; öğrencilerin ilk iki yılda genel kültür derslerini aldıktan sonra genel veya mesleki eğitim programlarına yönlendirilecekleri bir düzen kuracağız” açıklamasını yapmış.

4 FARKLI MODEL ÖNERİLMİŞ

2007 seçim bildirgesinde “Zorunlu kesintisiz eğitimi on yıla çıkaracağız, 8+2+2 yapacağız. On yılı tamamlayanlar temel eğitim diploması alacak. Bu eğitimin son iki yılında bütün öğrencilerin üçte 2’si temel eğitim sonrası takip edecekleri eğitim konusunda mesleki eğitime, üçte 1’i genel eğitime yönlendirilecek” deniliyor. 2023’te ise “Zorunlu eğitimi bir yıl okul öncesi, beş yıl ilkokul, dört yıl ortaokul, üç yıl lise olmak üzere 1+5+4+3 yapacağız” açıklaması yapılıyor.

Özetle 2002’de CHP iktidara gelseydi 5+3+4 olarak eğitimi düzenleyecekti. 2007’yi de kazansaydı eğer sistemi değiştirip 8+2+2 yapacaktı. 2015’te zorunlu eğitimi 1+8+4 olarak on üç yıla çıkaracaktı. 2023’te bir daha değiştirip 1+5+4+3 yapacaktı.

