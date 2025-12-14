Yeni MYK ile birlikte paralel yönetime geçen CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun çalışmasını istediği ‘Gölge Kabine’ kadrosu belli oldu. 2 milyon üyeye SMS gönderilmesine rağmen takipçi sayısında sınıfta kalan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bağlı CAO Yürütme Kurulu’nda kimler yer aldı? İşte o kadro…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultay'da yapılan tüzük değişikliği ile 'gölge kabine' MYK'dan ayrılarak, Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlanmıştı. Ardından 'gölge kabine' üyelerine 'gölge bakan yardımcıları' atanacak olması gündem olmuştu.

KADRO BELLİ OLDU

CHP, “Gölge Kabine” olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu kadrosunu açıkladı.

CHP tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan, icracı bir yapıya geçilmiştir. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde CAO Yürütme Kurulu oluşturulmuştur” denildi.

CHP'nin 'gölge bakanlar' kadrosu belli oldu

Yeni yapılanma kapsamında oluşturulan CAO Yürütme Kurulu’nda yer alan isimler ise şöyle;

Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz

Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun

Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen

Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale

Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç

Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota

İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan

Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen

Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş

Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek

Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala

Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe

Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu

Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün

KOORDİNASYON KURULU DA VAR

CHP’de paralel yönetimi başlatacak olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi merkezli yeni bir yönetim mekanizmasında Koordinasyon Kurulu da oluşturuldu.

Kurulun Genel Koordinatörü Aydın Milletvekili Bülent Tezcan oldu. Kurulda Parti Meclisi üyesi Emine Uçak ve tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yapan eski İYİ Partili Ece Güner de yer alacak.

İKİ HAFTADA BİR KEZ TOPLANACAK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

CAO Yürütme Kurulu'nda parti tüzüğüne uygun olarak Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki yeni isim bulunmaktadır. Bu isimler; Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek ile Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu belirlenmiştir. Tüm Politika Kurulu Başkanları, kendi görev alanlarında oluşturulan Politika Kurullarına başkanlık edecektir. CAO Yürütme Kurulu iki haftada bir kez Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacaktır.

İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ

CAO Yürütme Kurulu’nun ilk toplantısını 16 Aralık Salı günü saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gerçekleştireceği belirtildi.

“İMAMOĞLU ETKİSİ ARTIRILACAK”

‘Gölge Kabine’ aday ofisine bağlı çalışacak ve Genel Merkeze paralel olarak faaliyet gösterecek. Gölge Kabine ile CHP’de rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun parti üzerindeki etkinliğinin artacağı belirtilirken aynı zamanda çift başlılık da yaşanacağı belirtiliyor.

TBMM GRUBU DIŞINDAN İKİ İSİM

Öte yandan Yürütme Kurulu'na Parti Meclisi ve TBMM grubu dışından iki isim alındı. O isimler eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek ve eski Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu oldu.

Öte yandan Ordu Milletvekili Seyit Torun ile Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da yeni kurulda görev yapacak.

Yürütme Kurulu'ndaki isimleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, paylaştı.

