Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan Hollanda’ya gitmek üzere havalanan KLM Havayolları’na ait bir uçakta fare görülmesi üzerine, pilot Aruba’ya acil iniş gerçekleştirdi. Bu olay nedeniyle yaklaşık 250 yolcu 36 saat boyunca Krayipler’de mahsur kalırken farenin uçağa nasıl girdiği henüz netlik kazanmadı.

Hollanda’ya gitmek üzere Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan havalanan KLM uçağında görülen bir fare uçuş güvenliği açısından krize sebep oldu. Dutchnews’te yer alan habere göre, Atlantik Okyanusu üzerinde seyir halindeyken yolcular, kabin içinde perde rayı boyunca dolaşan büyük bir fare fark etti. Hem yolcular hem de kabin ekibi arasında paniğe yol açan durumun ardından pilot, uçağı geri döndürmek yerine Aruba’ya acil iniş yapma kararı aldı.

36 SAAT BOYUNCA YAKALANAMADI

Aruba’ya inişin ardından uçak kapsamlı temizlik ve teknik inceleme için seferden çekildi. Fareyi yakalama çalışmaları 36 saatten fazla sürdü. Bu nedenle Aruba–Bonaire ve Bonaire–Amsterdam dönüş uçuşları iptal edildi. Olaydan hem Aruba’da kalan yolcular hem de Bonaire’ye devam edecek yolcular etkilendi.

KLM Sözcüsü, yaşanan aksaklıkla ilgili yaptığı açıklamada, “Yolcuların orada mahsur kalmasının ve Amsterdam’a dönmek için beklemesinin ne kadar tatsız olduğunu anlıyoruz. Herkesi mümkün olan en kısa sürede varış noktalarına ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Havayolu şirketi, mağdur olan yolcular için otel konaklaması ayarlarken, alternatif uçuşlar için yeniden rezervasyon sürecini de başlattı. KLM yetkilileri, temizlik ve güvenlik kontrolleri tamamlanmadan uçağın yeniden hizmete alınmayacağını belirtti. Farenin uçağa nasıl girdiği ise henüz netlik kazanmadı.

