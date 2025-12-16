Fenerbahçe’de Konyaspor maçında sakatlanan Archie Brown’un sağlık durumu netleşti. Yapılan kontrollerin ardından kulüpten resmi açıklama gelirken, oyuncunun sahalara dönüş süresiyle ilgili ilk değerlendirmeler paylaşıldı. Peki, Archie Brown kaç hafta yok, hangi maçlarda oynamayacak?

Süper Lig’de oynanan Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Archie Brown’un sağlık durumu merak konusu oldu. Sarı-lacivertli kulüp, genç oyuncunun MR sonuçlarına ilişkin resmi bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaştı.

ARCHİE BROWN KAÇ HAFTA YOK?

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamaya göre Archie Brown’un sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildi. Oyuncunun dün akşam oynanan Konyaspor maçında ayağına aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Sağlık ekibinden gelen ilk değerlendirmelere göre Archie Brown’un yaklaşık 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Tedavi sürecine göre dönüş tarihinin ise ilerleyen haftalarda netleşeceği belirtildi.

ARCHİE BROWN HANGİ MAÇLARDA OYNAMAYACAK?

Archie Brown’un yaşadığı sakatlık nedeniyle önümüzdeki haftalarda hem Süper Lig hem de Avrupa kupası maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Yaklaşık iki aylık bir iyileşme süresi öngörülen oyuncu, yoğun fikstür dönemini kaçıracak. Bu süreçte Brown’un ligde oynanacak kritik karşılaşmaların yanı sıra Avrupa arenasındaki önemli maçlarda da kadroda yer almayacağı ifade ediliyor.

ARCHİE BROWN NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Archie Brown, Konyaspor maçının 55. dakikasında yaşadığı pozisyon sonrası ayağında ağrı hissederek oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan kontrollerde sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması olduğu belirlendi.

Bu tür sakatlıkların özellikle futbolcularda denge ve basma probleme neden olduğu belirtilirken, Fenerbahçe sağlık ekibinin oyuncunun tedavisine vakit kaybetmeden başladığı açıklandı. Brown’un sahalara dönüş süreci yakından takip edilecek.

