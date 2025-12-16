İngiltere’nin Surrey şehrinde yaşayan 51 yaşındaki Nevena Khediri, iki yıl önce evliliğinin sona ermesinin ardından evini kiraya verdi. Khediri’nin iddiasına göre, başta sorunsuz görünen kiracı Ekim 2024’te kira ödemeyi kesti. 14 ay boyunca yaklaşık 40 bin sterlinlik (yaklaşık 2 milyon TL) borcunu ödemeyen kiracı bununla kalmayıp evi de çöp eve döndürdü. Süreci 'kabus' olarak niteleyen Khediri, yaşadıklarını bir bir anlattı.

Surrey’nin Camberley bölgesinde yaşayan iki çocuk annesi Nevena Khediri,iki yıl önce eşinden boşandıktan sonra evini kiraya verdi. Ancak başlarda normal görünen kiracı 2024’ün Ekim ayında kira ödemeyi kesti. Yaklaşık 14 aylık bu süreçte, ‘yıpratıcı’ bir hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen kadın, bu yıl 21 Kasım’da kiracısının tahliye edilebildiğini kaydetti.

Ev sahibinin kiracı kabusu! Kendi dairesini tanıyamadı: Cehennem gibi bir süreç

Yaklaşık 40 bin sterlinlik (yaklaşık 2 milyon TL) kira borcunu ödemeyen kiracı bununla kalmayıp evi de çöp eve döndürdü.

EVİNE GİRDİĞİNDE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Tahliye sonrası eve girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına dönen kadın gördüklerini şöyle aktardı:

“Evin her yeri, avlusu ve bahçesiyle birlikte adeta bir istifçinin çöplüğü gibiydi. Zemin, halı ve koltuklar pislik içindeydi, her oda çöplerle doluydu."

MİLYARLARCA LİRALIK HASAR VAR

Öte yandan evinde içinde hayvan cesetlerine de rastladığını söyleyen kadın, yaşadıklarını ‘kabus’ olarak niteledi. Son 14 aydır kira alamadığı için tüm birikiminin tükendiğini ve geçinmekte zorlandığını da aktaran iki çocuk annesi, evin içinde milyarlarca liralık hasar olduğunu aktardı. Profesyonel temizlik hizmeti alacak maddi gücü olmadığını belirten Khediri, şimdi arkadaşları ve ailesiyle birlikte evi temizlemeye çalışıyor.

Ev sahibinin kiracı kabusu! Kendi dairesini tanıyamadı: Cehennem gibi bir süreç

İKİ AY BOYUNCA YASAL İŞLEM YAPAMADI

Hukuki süreç sırasında kiracının, hükümetin borçlulara mali durumlarını toparlamaları için 60 güne kadar geçici koruma sağlayan “Nefes Alma Alanı” programına dahil edildiğini belirten Khediri, bu nedenle iki ay boyunca hiçbir yasal işlem yapamadığını ifade etti. “Ben de mali olarak zorlanırken o iki ay hiçbir şey yapamadım,” dedi.

Ev sahibinin kiracı kabusu! Kendi dairesini tanıyamadı: Cehennem gibi bir süreç

Maddi sıkıntılar nedeniyle son duruşmada kendini savunmak zorunda kaldığını anlatan Khediri, “Kişisel nedenlerle çocuklarımızı geçindirmek için evi kiraya vermek zorunda kaldık. Başka mülkümüz yok. Bu sistem büyük alacaklılar için işliyor olabilir ama sıradan insanlar için korkutucu." şeklinde konuştu.

Ev sahibinin kiracı kabusu! Kendi dairesini tanıyamadı: Cehennem gibi bir süreç

"CEHENNEM GİBİ BİR SÜREÇ"

Yaşadıklarının ardından bir daha asla evini kiraya vermeyeceğini söyleyen talihsiz kadın, "14 ayda cehennem gibi bir süreç yaşadım. Bir daha asla ev kiralamayacağım. Tavsiye etmiyorum,” şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası