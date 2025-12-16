2018 yılından bu yana ekranlardan uzak kalan fenomen talk-show programı Beyaz Show ile özdeşleşen Beyazıt Öztürk, yıllar süren sessizliğini bozuyor. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün ekranlara döneceğinin açıklanması ardından birçok kişi "Beyaz Show geri mi dönüyor, ne zaman başlayacak? " sorusuna yanıt arıyor.

Beyaz Show başlayacak mı? sorusu, milyonlarca kişi tarafından yeniden gündeme taşındı. Uzun süredir ekranların en sevilen talk show programlarından biri olan ve Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla hafızalara yer edinen Beyaz Show'un, 7 yıl aranın ardından yeniden ekranlara döneceği iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Beyaz Show başlayacak mı? 7 yıl sonra ekranlara geri dönüyor

BEYAZ SHOW BAŞLAYACAK MI?

Kanal D'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Size bir sürprizim var" ifadelerini kullanmasının ardından gözler Beyazıt Öztürk'e çevrildi. Yayınlanan tanıtım talkshowseverler tarafından heyecanla karşılandı ancak Beyazıt Öztürk bu kez bambaşka bir formatla ekranlara dönecek. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre Beyazıt Öztürk ekrana bu kez klasik"Beyaz Show"formatıyla değil, ödüllü bir bilgi yarışmasıyla izleyici karşısına çıkacak. Pgramın adı "Joker" olacak ve Beyaz, yarışmanın sunuculuğunu üstlenecek.

