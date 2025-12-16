Mehmetçik, Asya, Avrupa ve Afrika’da barışın hizmetinde. TSK’nın görev aldığı ülkeler arasına, 65 yıllık Fransız esaretinden kurtulan Senegal de katıldı. Gelen talebe olumlu cevap veren Türk donanması, Senegal askerlerinin eğitimine başladı.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - 65 seneden beri boyunduruğu altında yaşadığı Fransa’dan kurtulan Senegal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle ordusunu daha güçlendirmek için kollarını sıvadı.

Batı Afrika’dan Kızıldeniz’e uzanan 3 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsayan Sahel bölgesi ülkelerinde asker bulunduran Fransa, bu ülkelerden Mali, Nijer ve Burkina Faso’dan askerlerini tamamen çekerken geçtiğimiz temmuz ayında da Senegal’deki 65 yıllık varlığını sona erdirdi. Fransız askerinin ülkeden çıkmasının ardından Türkiye’nin kapısı çalan ve ordusunun eğitimi konusunda destek isteyen Senegal ile ekim ayında “Türkiye Cumhuriyeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Senegal Silahlı Kuvvetlerine Arama Kurtarma ve Deniz Gözetimi Eğitimi ve Desteği Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Mutabakatın ardından harekete geçen TSK, Senegal ordusunu kendi ordusu gibi eğitmeye başladı. Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde eğitim uçuşları icra ediyor. Eğitimde, karşılıklı iş birliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi maksadıyla; aralarında Senegal uçucu personelinin de katılımıyla çevre tanıma uçuşları gerçekleştirdi.

15 ÜLKEDE VARLIK GÖSTERİYOR

Senegal’in yanı sıra Azerbaycan, Suriye, Libya, Somali, Katar, Bosna Hersek ve Kosova başta olmak üzere TSK, 15 ülkenin hem ordusunun eğitimi hem de barışın sağlanması için varlık gösteriyor.

