Adana’da kendisini döven komşusunu sokakta art arda ateş ederek yaralayan şahıs tutuklandı. Darbedildiğini söyleyen şahıs, "Gururuma yediremedim, sinirlendim vurdum" dedi.

Adana'da 12 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesinde iddiaya göre, bir süre önce B.Ü. (53), dini değerlere küfür eden komşusu A.Y.’yi (55) dövdü.

KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine A.Y. kin gütmeye başladı. A.Y., daha sonra sokakta karşılaştığı komşusu B.Ü. görünce belinden tabancını çıkartıp defalarca ateş açtı. B.Ü. karnından ve bacağından yaralanırken hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi A.Y., ise polis tarafından kaçamadan olay yerine yakın bir bölgede yakalandı.

"GURURUMA YEDİREMEDİM"

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Beni dövdüğü için gururuma yediremedim, sinirlendim vurdum" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

