Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıtta indirim rüzgarına döndü. Motorine gelen indirimin ardından benzine de büyük bir indirim geldi. İşte detaylar...

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar gerilemesi peş peşe büyük indirimlere neden oldu.

MOTORİNDEN SONRA BENZİNE İNDİRİM

13 Aralık tarihinde motorinin litresine 2 lira indirim gelmişti. Motorinin ardından bir indirim de benzine geldi.

Akaryakıtta indirim rüzgarı başladı! Benzinin fiyatından büyük düşüş

BENZİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Bugün itibarıyla benzini litre fiyatı 2 lira 2 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından benzinin litresi şehirlere göre, 52-53 lira seviyesine geriledi.

16 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 52.55 53.15 28.51 İstanbul Anadolu 52.38 52.98 27.88 Ankara 53.40 54.17 28.40 İzmir 53.74 54.51 28.33

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

