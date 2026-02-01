İtalya Serie A'nın 23. haftasında Cagliari, milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un harika bir gole imza attığı maçta Hellas Verona'yı 4-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Cagliari, Hellas Verona'yı konuk etti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş evinde geri döndü: Maçta üç gol ve bir kırmızı kart

CAGLIARI FARKA GİTTİ

Unipol Domus'ta oynanan müsabakayı ev sahibi Cagliari, 4-0'lık skorla kazandı.

Semih Kılıçsoy'un enfes bir gole imza attığı maçta Cagliari'nin diğer gollerini 36. dakikada Luca Mazzitelli, 84. dakikada Ibrahim Sulemana ve 90+1. dakikada Riyad Idrissi kaydetti.

VERONA, 10 KİŞİ BİTİRDİ

Konuk ekip Hellas Verona'da Amin Sarr, 51. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SEMİH 4. GOLÜNÜ ATTI

Cagliari'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 66. dakika sahada kaldı. İtalyan ekibinde kiralık forma giyen Semih Kılıçsoy, bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.

Haberle İlgili Daha Fazlası