Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, ifadesinde uyuşturucu madde tükettiğini kabul etti. Fenomen tepki çeken videolarla ilgili de konuşurken hakkında fuhuş suçlaması da dosyaya eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomeni Mika Raun Can da yer aldı. Fenomen hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamalarıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER MAGAZİN Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa çıkarılan Mika Raun Can, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan fenomen, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mika Raun Canun ifadesi ortaya çıktı!

UYUŞTURUCU İTİRAFI GELDİ

Sabah'ın haberine göre, ifadesi ortaya çıkan Mika Raun Can aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu söyledi.

Sosyal medya fenomeni, yaklaşık 20 gün önce Amsterdam’da bulunduğunu ve burada uyuşturucu madde içeren bir gıdayı tükettiğini beyan etti. Fenomen, yasa dışı madde kullanımı nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirtti.

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mika Raun Canun ifadesi ortaya çıktı!

"ALAY ETME AMACIM YOKTU"

Savcılık, sosyal medyada gündem olan videolarla ilgili şüpheliye detaylı sorular yöneltti. Mika Raun Can, kendisine izletilen görüntülerde kullandığı ifadelerin yanlış anlaşılmaya açık olduğunu savunarak, herhangi bir kişiyle alay etmek ya da kendisini hamile gibi göstermek amacıyla çekmediğini, amacının yalnızca eğlenmek olduğunu öne sürdü.

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mika Raun Canun ifadesi ortaya çıktı!

Hakkındaki “hamile kadınlarla alay” eleştirilerine de değinen Mika, yaklaşık 1,5 yıl önce çekilen başka bir videoda kullandığı ifadelerin bağlamından koparıldığını söyledi. Söz konusu paylaşımı belirli bir hedef ya da kasıtla yapmadığını dile getiren fenomen, videonun hamile kadınları küçümseme amacı taşımadığını savundu.

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mika Raun Canun ifadesi ortaya çıktı!

FUHUŞ SUÇU EKLENDİ

Suçlamalarının arasına fuhuş eklenen fenomen, hayatının hiçbir döneminde kimseyi fuhşa teşvik etmediğini, aracılık yaparak para kazanmadığını ileri sürerek, "Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu yönünden yapacağım savunmamda yurt dışında uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Ancak evimde uyuşturucu partileri düzenlemedim." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası