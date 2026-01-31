2 yıl önce açıklamış! İşte Fatih Ürek'ten 'vasiyet' gibi sözler
Fatih Ürek’in iki yıl önceki röportajı, vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Ürek'in vasiyetiyle ilgili soruya verdiği cevap sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
- Fatih Ürek, uzun süren sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakım tedavisinin ardından vefat etti.
- Sanatçı, 2 yıl önceki bir röportajında en büyük isteğinin kendi adına bir okul yaptırmak ve vakıf kurmak olduğunu belirtmişti.
- Aynı röportajda, hayatında gönlünü kıran bazı kişileri mezarında görmek istemediğini ifade etmişti.
- Ürek'in hastanede olduğu dönemde ailesi arasında miras kavgası yaşandığı iddiaları ortaya atılmış, ancak menajeri bu söylentilerin asılsız olduğunu açıklamıştı.
Fatih Ürek'in 2 yıl önce katıldığı televizyon programında ifadeleri gündem oldu. Ürek'in röportajında 'vasiyetiyle' ilgili soruya verdiği cevap dikkat çekti.
"OKUL YAPTIRMAK İSTİYORUM"
Ürek, maddi birikiminden ziyade bırakacağı mirasın niteliğine odaklanmıştı. Çocuklara olan sevgisiyle bilinen sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hayatımda en çok istediğim şey, benim adıma bir okul yaptırmak. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Kendi adıma bir vakıf istiyorum, bir hayır olsun."
"MEZARIMA GELMESİNLER"
Ürek, aynı röportajda hayatı boyunca yaşadığı hayal kırıklıklarına da değinmiş "Salaklık derecesinde safım" diyerek kendini eleştirmişti:
"Camiadan değil ama benim gönlümü çok kıran insanlar var. Mezarıma gelmesini istemeyeceğim kişiler diyebilirim."
MİRAS KAVGASI
Fatih Ürek’in hastanede hayat mücadelesi verdiği sırada ailesi içinde miras kavgası yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. Nihat Doğan, Ürek’in yakın çevresinden edindiği bilgileri paylaşarak aile fertlerinin paranın peşine düştüğünü öne sürmüştü.
Ünlü sunucunun yakın arkadaşı Ayşe Kazancı’nın ise mücevherleri koruma amacıyla aldığı iddia edilmişti. Menajeri Mert Siliv ise miras kavgası ve diğer söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, bu tür haberlerin yayılmamasını istemişti.
AYLARDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Fatih Ürek, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Yaklaşık 3,5 ay (107 gün) süren bu süreçte sanatçı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.