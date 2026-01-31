Fatih Ürek’in iki yıl önceki röportajı, vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Ürek'in vasiyetiyle ilgili soruya verdiği cevap sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Fatih Ürek'in 2 yıl önce katıldığı televizyon programında ifadeleri gündem oldu. Ürek'in röportajında 'vasiyetiyle' ilgili soruya verdiği cevap dikkat çekti.

"OKUL YAPTIRMAK İSTİYORUM"

Ürek, maddi birikiminden ziyade bırakacağı mirasın niteliğine odaklanmıştı. Çocuklara olan sevgisiyle bilinen sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatımda en çok istediğim şey, benim adıma bir okul yaptırmak. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Kendi adıma bir vakıf istiyorum, bir hayır olsun."

2 yıl önce açıklamış! İşte Fatih Ürek'ten 'vasiyet' gibi sözler

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

"MEZARIMA GELMESİNLER"

Ürek, aynı röportajda hayatı boyunca yaşadığı hayal kırıklıklarına da değinmiş "Salaklık derecesinde safım" diyerek kendini eleştirmişti:

"Camiadan değil ama benim gönlümü çok kıran insanlar var. Mezarıma gelmesini istemeyeceğim kişiler diyebilirim."

MİRAS KAVGASI

Fatih Ürek’in hastanede hayat mücadelesi verdiği sırada ailesi içinde miras kavgası yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. Nihat Doğan, Ürek’in yakın çevresinden edindiği bilgileri paylaşarak aile fertlerinin paranın peşine düştüğünü öne sürmüştü.

2 yıl önce açıklamış! İşte Fatih Ürek'ten 'vasiyet' gibi sözler

Ünlü sunucunun yakın arkadaşı Ayşe Kazancı’nın ise mücevherleri koruma amacıyla aldığı iddia edilmişti. Menajeri Mert Siliv ise miras kavgası ve diğer söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, bu tür haberlerin yayılmamasını istemişti.

AYLARDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Fatih Ürek, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Yaklaşık 3,5 ay (107 gün) süren bu süreçte sanatçı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası