Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararına çevrildi. FED Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda hem faiz kararı hem de ekonomik görünümle ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Özellikle altın ve döviz yatırımcıları, piyasaların yönünü belirleyebilecek bu kritik toplantıyı yakından izliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde Fed'in para politikası kararlarına odaklandı. Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da gerilimin yakında sona erebileceğine yönelik iyimserliğin etkisiyle toparlanma eğilimi sürerken, bugün Fed'in para politikası kararları ve Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Toplantı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell değerlendirme yaparak piyasaları yönlendirecek açıklamalarda bulunacak. Fed'in, para politikası kararlarını açıklayacağı toplantıda politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutması bekleniyor.



FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz beklentisi

FED'in bu ayki toplantısı bu akşam yapılacak. Amerikan Merkez Bankası faiz kararını saat 21.00'de açıklayacak. FED Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ 5. İŞLEM GÜNÜNE TAŞINDI

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 3 baz puan gerileyerek yüzde 4,20'ye inerken, şu sıralarda yüzde 4,18 seviyesinde bulunuyor.

Düşüş eğilimini ikinci işlem gününe taşıyan dolar endeksi, bugün önceki kapanışının hemen üzerinde 99,5 seviyesinde seyrediyor.

Fed'e yönelik zayıflayan faiz indirimi beklentileri ve Orta Doğu'daki gerilimlerle doların güçlenmesi altının ons fiyatını baskılamaya devam ediyor. Dün sınırlı düşüş kaydeden altının onsu gerilemesini beşinci işlem gününe taşıyarak 5 bin 5 dolara indi. Altının onsu şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 4 bin 989 dolardan alıcı buluyor.

Kurumsal tarafta ise bazı hava yolu şirketlerinin Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından bu yana artan jet yakıtı fiyatlarına rağmen güçlü talebe işaret ederek bu yılın ilk çeyreğine ilişkin gelir beklentilerini yükseltmesiyle hisselerinde yükseliş yaşandı.

Söz konusu hava yolu şirketlerinden Delta'nın hisseleri yüzde 6,5 ve American Airlines'ın hisseleri yüzde 3,5 değer kazandı.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,25, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,1 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.



