Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek’in, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede kritik tedavisi sürerken, ailesiyle ilgili ortaya atılan iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. Ablaları Selvi ve Nurgül Ürek’in hastane koridorlarında miras nedeniyle tartışma yaşadığı iddiasının ardından, “Söylemezsem Olmaz” programı sunucularından Nihat Doğan, konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

15 Ekim’de İstanbul’daki evinde aniden fenalaşan ve 20 dakika boyunca duran kalbi, sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Fatih Ürek, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü ismin hayati tehlikesi devam ederken, aile içinde miras kavgası yaşandığı öne sürülmüştü.

“AİLE İÇİNDE MİRAS KAVGASI VAR”

Program sırasında iddialarını paylaşan Nihat Doğan, Ürek’in çevresinden edindiği bilgileri şöyle aktardı:



“Fatih Ürek’in menajeri arada açıklama yapıyor bir şeyleri toparlamak için ama net bir bilgi aldım. Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası var. Fatih’e artık hastanede ailesi bakıyor; ablası, kardeşi. Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş.”

Nihat Doğan, yaptığı açıklamada "Net bir bilgi aldım” diyerek Ürek ailesinde miras kavgası olduğunu öne sürdü.

“MÜCEVHERLERİ ALDI” İDDİASI

Doğan, Ürek’in yakın dostu olduğu bilinen Ayşe Kazancı hakkında da önemli iddialar ortaya koydu ve şu ifadeleri kullandı:



“Fatih Ürek’in çok yakın arkadaşı Ayşe Kazancı, onun değerli mücevherlerinin çalınmaması için ve aile fertleri arasında paylaşılmaması için almış. Bana böyle bir iddia geldi. Kasadaki mücevherleri tek tek kaydetmiş ve evine götürmüş. Yaptığı şey tamamen koruma amaçlı. Kendisi çok dürüst bir insan.”

MENAJERİNDEN İDDİALARA HIZLI CEVAP

Öte yandan, Nihat Doğan’ın açıklamalarının ardından Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, ortaya atılan iddialara cevap vermekte gecikmedi. Siliv, “Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi asılsız haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür haberlerin yayılmasına aracılık edilmemesini rica ediyoruz. Fatih Ürek’in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz” şeklinde bir paylaşım yaptı. Mert Siliv, 30 gündür iyi bir haber alma umuduyla Fatih Ürek için dua eden herkese teşekkür ederek açıklamasını sonlandırdı.

MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası