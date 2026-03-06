Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Boronkay ile kardeşleri Sibel ve Simla Boronkay, anneleri Yücel Boronkay’ın hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. Pazartesi günü vefat eden Yücel Boronkay, salı günü düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Dua sonrası kamera kayıtlarını izleyen Selin Boronkay ise korkunç bir gerçekle yüzleşti.

Cenazenin ardından yaşanan bir gelişme Boronkay kardeşleri şoke etti. Edinilen bilgilere göre Selin Boronkay, annesinin ölümünün ardından evde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde, annesine bakan hemşirenin Yücel Boronkay’ı düşürdüğü ve ardından kendi başına yatağa kaldırmaya çalışırken birkaç kez daha düşmesine neden olduğu iddia edildi. Görüntülerde ayrıca Yücel Boronkay’ın bir düşme sırasında başını yatağın demirine çarptığı öne sürüldü.

KAMERA KAYITLARINI İZLEYİNCE GÖRDÜ

Konuyu köşesine taşıyan Bülent Cankurt şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşlerin, salı günü annelerini toprağa verip, evinde okuttukları duanın ardından büyük bir şok yaşadıklarını öğrendim! Kardeşler, yıllardır yatalak olan fakat hiçbir rahatsızlığı bulunmayan annelerinin ani ölümüne şaşırsalar da otopsi yaptırmak istememişler. Ancak Selin Boronkay merak edip duanın ardından annesinin odasındaki kamera görüntülerini izlemiş.”

Ünlülerin menajerine büyük şok… Annesinin ölümündeki korkunç gerçeği kamera kayıtlarında gördü

YATALAK ANNESİNİ YERE DÜŞÜRMÜŞ

“Annesine bakan hemşirenin annesini yere düşürdüğünü görmüş. Korkup evdekilere haber vermeyen hemşire, Yücel Hanım'ı kendi başına yatağa koymaya çalışırken birkaç kez daha düşürmüş ve birinde Yücel Hanım'ın kafası yatağın demirine çarpmış.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşananların ardından Selin Boronkay’ın polis merkezine giderek hemşire hakkında şikayetçi olduğu, ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarının değerlendirileceği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

