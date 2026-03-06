Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’i, 'İran'ı Arap müttefiklerine saldırmaya kışkırtmak suretiyle Müslümanları daha geniş bir çatışmaya çekmeye çalışmakla' suçladı. Savaşın zamanlamasına da dikkat çeken Bakanlık, ABD ve İsrail’in Ramazan ayında İslam dünyasını bölmeye çalıştığını belirtti.

Geçtiğimiz cumartesi günü İsrail-ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılar Orta Doğu’yu ateş çemberine çevirdi. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle küresel gerilim de günden güne artarken Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan mevcut savaşa ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri hamleleriyle gerilimi tırmandırdığı ve bunun sonucunda Tahran’ın Arap ülkelerindeki bazı tesislere misilleme saldırıları düzenlemek zorunda kaldığı ifade edildi. Açıklamanın devamında ise Washington ve Tel Aviv'in geri adım atacağına dair hiçbir işaret olmadığı belirtildi. Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan’a yeni bir işgal girişiminde bulunduğu vurgulandı.

“BAŞKALARININ ÇIKARLARI İÇİN SAVAŞA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Reuters’ın haberine göre, Rusya’dan saldırıların zamanlamasına da sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Saldırganlar, Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayının ortasında İslam dünyasının bölünmesi için çalışıyor. İran’ı bazı Arap ülkelerindeki tesislere yönelik misilleme yapmaya zorladılar. Bu saldırılar insan ve maddi kayıplara yol açtı. Söz konusu saldırıları düzenleyerek Arapları başkalarının çıkarları için başka bir savaşa sürüklemeye çalışıyorlar.” İfadelerine yer verildi.

Bakanlık, tüm taraflara ve özellikle Arap Körfez ülkeleri topraklarına yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunurken, Rusya’nın bölgedeki artan gerilim sebebiyle üzüntü duyduğu da aktarıldı.

Rusya’nın İsrail ve ABD’ye gösterdiği tepki, İsrail medyasında da geniş yer buldu.

Jerusalem Post konuya ilişkin haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Moskova, ABD ve İsrail’i İran’ı Körfez müttefiklerine saldırmaya kışkırtmak suretiyle onları daha geniş bir çatışmaya çekmeye çalışmakla suçladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Arap ülkelerinin endişelerini Tahran’a iletmeyi teklif etti. Rusya, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’i, İran’ı bölgedeki hedeflere saldırmaya provoke ederek Arap ülkelerini Orta Doğu’da daha geniş bir çatışmaya sürüklemeye çalışmakla suçladı ve Washington ile Tel Aviv’in bu konuda taviz vereceğine dair herhangi bir işaret olmadığını belirtti."

