Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin yeni düzenlemesine göre, doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre hakkı verilecek. Yazılı sınav sonucu 70 puanın altında olanlar başarısız sayılırken, ALES puanının yüzde 25'i, lisans mezuniyet notunun yüzde 25'i, yabancı dil puanının yüzde 20'si ve yazılı sınav notunun yüzde 30'u dikkate alınacak. İşte detaylar…

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doktora ve lisansüstü öğrencilerinin seçimi, öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarına ilişkin usul ve esaslarda yeni bir düzenleme yaptı.

Lisansüstü eğitimde yeni dönem! YÖK kriterleri güncelledi, puan hesaplaması nasıl olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanana düzenlemeye göre; doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre hakkı verilecek

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda doktora öğrencisi olmaya hak kazananlar araştırma görevlisi kadrolarına atanacak

Yazılı sınav sonucu 70 puanın altında olanlar başarısız sayılacak

ALES puanının yüzde 25'i, lisans mezuniyet notunun yüzde 25'i, yabancı dil puanının yüzde 20'si ve yazılı sınav notunun yüzde 30'u dikkate alınacak. Nihai değerlendirme puanı 70'in altında olanlar başarısız sayılacak.

Lisansüstü eğitimde yeni dönem! YÖK kriterleri güncelledi, puan hesaplaması nasıl olacak?

KONTENJAN SAYISININ EN FAZLA 4 KATI KADAR ADAY

YÖK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, YÖK tarafından tespit edilen öncelikli alanlardaki programlara doktora öğrencisi olabilmek için yapılacak yazılı sınava, kontenjan sayısının en fazla 4 katı kadar aday, ALES puanının yüzde 40'ı, yabancı dil puanının yüzde 30'u ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30'u dikkate alınarak girmeye hak kazanacak.

Lisansüstü eğitimde yeni dönem! YÖK kriterleri güncelledi, puan hesaplaması nasıl olacak?

“PUANI 70'İN ALTINDA İSE BAŞARISIZ”

Yazılı sınava ilişkin ise şöyle denildi:

Yazılı sınav YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde merkezi olarak yapılacak. Yazılı sınav sonucu 70 puanın altında olanlar başarısız sayılacak. Nihai değerlendirmede ise ALES puanının yüzde 25'i, lisans mezuniyet notunun yüzde 25'i, yabancı dil puanının yüzde 20'si ve yazılı sınav notunun yüzde 30'u dikkate alınacak. Nihai değerlendirme puanı 70'in altında olanlar başarısız sayılacak. Doktora öğrencisi olmaya hak kazananların öncelikli alanlar kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılacak.

Lisansüstü eğitimde yeni dönem! YÖK kriterleri güncelledi, puan hesaplaması nasıl olacak?

Yazılı sınav düzenlemesi

Değerlendirme Kriteri Ağırlık (%) ALES Puanı %40 Yabancı Dil Panı %30 Lisans Mezuniyet Notu %30 Yazılı Sınava Çağrılan Aday Sayısı Kontenjanın en fazla 4 katı

Nihai değerlendirme puanı

Değerlendirme Kriteri Ağırlık (%) ALES Puanı %25 Lisans Mezuniyet Notu %25 Yabancı Dil Puanı %20 Yazılı Sınav Notu %30 Başarısız Sayılma Durumu Nihai puan 70'in altında

Yeni düzenleme ile doğum yapan lisansüstü öğrencilere de kolaylık sağlandı. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" göre ise doğum yapan lisansüstü öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası 2 dönem ek süre verilebilecek. Ek süreler azami süreden sayılmayacak.

Genel düzenleme ve haklar

Konu Açıklama Kadro Öncelikli alanlarda doktora öğrencisi olmaya hak kazananlar araştırma görevlisi kadrosuna atanacak Doğum İzni (Lisansüstü) Doğum yapan öğrencilere talep etmeleri halinde 2 dönem ek süre verilebilecek Ek Süre Durumu Verilen ek süre azami süreden sayılmayacak

Haberle İlgili Daha Fazlası