Kayseri'nin Talas Belediyesi, Akçakaya ve Endürlük mahallelerindeki 20 adet villa parselini satışa çıkardı. 26 Mart tarihinde Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek ihale ile satılacak parseller için vade farksız 36 ay taksit imkanı bulunuyor.

Talas Belediyesi, ilçenin en gözde lokasyonlarında yer alan villa parsellerini satışa sunuyor. Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde bulunan toplam 20 adet villa parseli, uygun ödeme şartlarıyla vatandaşların yatırımına açılıyor.

VADE FARKSIZ 36 AY TAKSİT İMKANI

Yatırımcıların yüzünü güldürecek kampanyada, vade farksız ve 36 aya varan taksit imkânı da sunuluyor. Böylece vatandaşlar, uygun şartlarla Talas’ın gelişen bölgelerinde arsa sahibi olma fırsatı yakalıyor.

Belediyeden villa parselli arsa satışı! Vade farksız 36 ay taksit imkanı

SATIŞ TARİHİ 26 MART

Villa parsellerinin satışı 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler, Talas Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’ne müracaat ederek detaylı bilgi alabilecek.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU

Bilgi almak isteyen vatandaşlar, 437 00 54-55 (dahili 5140-5141-5142) numaralı telefonlardan ulaşabilecek veya www.talas.bel.tr adresini ziyaret edebilecek.

Talas Belediyesi, bu projeyle hem yatırımcılara avantajlı bir fırsat sunmayı hem de ilçenin planlı ve modern gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

