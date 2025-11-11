15 Ekim’den bu yana yoğun bakımda… Fatih Ürek’in son durumunu Mehmet Ali Erbil açıkladı

Şarkıcı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek, 15 Ekim’de geçirdiği kalp krizi sonrasında acilen hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbinin durduğu belirtilen şarkıcının, yapılan müdahalenin ardından yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ürek’in entübe edildiği ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

20 DAKİKA BOYUNCA KALBİ DURMUŞ

Fatih Ürek’in bulunduğu hastaneden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz.”

“DOKTORU İLK BENİ ARADI…”

59 yaşındaki sanatçının durumunun kritik seyrini sürdürdüğü öğrenilirken, yakın dostu Mehmet Ali Erbil de Ürek’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbil, “Fatih Ürek’in doktoru ilk beni aradı, ilk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Ne kadar hasar verdiği bilinmiyor. Şu anda bekleme sürecindeyiz, bazen bir ay sonra öyle bir süreçten normale dönebilen var. İnşallah öyle bir şey olur” ifadelerini kullandı.

SEVİNDİREN İŞARET: GÖZLERİNİ KISA SÜRE AÇIP KAPADI

Öte yandan, yoğun bakımda tedavisi devam eden Fatih Ürek’in geçtiğimiz günlerde kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı bildirildi. Dr. Osman Müftüoğlu, Fatih Ürek’in göz hareketlerinin büyük olasılıkla refleks kaynaklı olduğunu, ancak bazı durumlarda bilinç tepkisi olarak da yorumlanabileceğini söyledi. Müftüoğlu, bu tür gelişmelerin tedavi sürecinde olumlu ve umut verici bir işaret olarak değerlendirilebileceğini vurguladı, ancak kesin değerlendirme için doktor raporları ve resmi açıklamaların beklenmesi gerektiğini belirtti.