Fatih Ürek’in yattığı hastanede ‘miras’ gerilimi! Kardeşleri karşı karşıya geldi

Geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek’in tedavisi uyutularak devam ederken, kardeşleri arasında yaşandığı iddia edilen tartışma gündeme geldi. Menajeri, taraflar arasında kısa süreli bir gerilimin olduğunu ancak şu anda aralarının düzeldiğini belirtti.

15 EKİM’DEN BU YANA YOĞUN BAKIMDA

59 yaşındaki Fatih Ürek, 15 Ekim’de İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, duran kalbi yapılan müdahale ile 20 dakika sonra yeniden çalıştırılmıştı. Ürek, o günden bu yana yoğun bakımda tutuluyor.

KARDEŞLERİ HASTANEDE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Gazeteci Müge Dağıstanlı, bu süreçte ünlü şarkıcının kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Ürek’in hastanede karşılaştıkları sırada geçmişten gelen kırgınlıkların gün yüzüne çıktığını ve miras nedeniyle tartışma yaşadığını öne sürdü.

“SEN NİYE BURADASIN” DİYE ÇIKIŞTI

Fatih Ürek’in, 17 yıl boyunca iletişim kurmadığı ancak 2022 yılında barıştığı ablası Selvi Ürek, hastanede Almanya’da yaşayan diğer ablası Nurgül Ürek ile karşı karşıya geldi. Nurgül Ürek’in Selvi Ürek’e “Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün” diye sert çıktığı belirtildi. Sözlü başlayan gerilimin kısa süreli bir tartışmaya dönüştüğü, olay sırasında bazı ünlü isimlerin de orada bulunduğu hatta rahatsız olarak ortamdan ayrıldığı bildirildi.

MENAJERİ TARTIŞMAYI DOĞRULADI

Fatih Ürek’in uzun yıllardır menajerliğini yapan Mert Siliv, konuyla ilgili açıklama yaptı. Siliv, “Fatih'in çok sevdiği ve Almanya'da yaşayan ablası Nurgül haberi alır almaz geldi. Hastanede Selvi Hanım'la karşılaşınca geçmişe dair bazı kırgınlıklar gündeme geldi. Evet, kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ancak olaya hemen müdahale ettik, barıştılar. Şu an araları gayet iyi” dedi.

MİRAS İDDİALARINA CEVAP…

Siliv, miras iddialarına da cevap vererek, “Mirasla ilgili çıkan söylentiler bana da ulaştı. Ama açıkça söyleyeyim, böyle bir durum söz konusu değil. Fatih'in sağlığına kavuşması dışında kimsenin başka bir gündemi yok” dedi.