Serie A'nın dibine demir attılar: Fiorentina'nın yeni teknik direktörü açıklandı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İtalya 1'inci Ligi'nde (Serie A) bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan, 4 puan ve eksi 9 averajla son sırada yer alan Fiorentina, Stefano Pioli ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Paolo Vanoli ile anlaşma sağladı.
Stefano Pioli ile yollarını ayıran Fiorentina'da teknik direktörlük görevine geçtiğimiz haziran ayından bu yana boşta olan Paolo Vanoli getirildi.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada; 53 yaşındaki Vanoli'nin,8 Kasım Cumartesi günüViola Park'ta takımla ilk antrenmanına çıkacağıduyuruldu.
İtalya U16, U18 ve U19 milli takımlarınıçalıştıranPaolo Vanoli, Rusya Kupası'nı kazandığı Spartak Moskova'nın yanı sıra Venezia ve Torino'da görev yapmıştı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş