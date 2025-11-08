Serie A'nın dibine demir attılar: Fiorentina'nın yeni teknik direktörü açıklandı

Stefano Pioli ile yollarını ayıran Fiorentina'da teknik direktörlük görevine geçtiğimiz haziran ayından bu yana boşta olan Paolo Vanoli getirildi.

Stefano Pioli

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada; 53 yaşındaki Vanoli'nin,8 Kasım Cumartesi günüViola Park'ta takımla ilk antrenmanına çıkacağıduyuruldu.

Paolo Vanoli

İtalya U16, U18 ve U19 milli takımlarınıçalıştıranPaolo Vanoli, Rusya Kupası'nı kazandığı Spartak Moskova'nın yanı sıra Venezia ve Torino'da görev yapmıştı.