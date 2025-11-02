Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fiorentina yokuş aşağı gidiyor: Edin Dzeko eleştirmişti, koltuğu sallantıda

Edin Dzeko'nun formasını giydiği Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında sahasında ağırladığı Lecce'ye 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasreti devam etti.

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Fiorentina, konuk ettiği Lecce'ye 1-0 mağlup oldu ve henüz galibiyetle tanışamadı.

LECCE TEK GOLLE GÜLDÜ

Fiorentina, Artemio Franchi'de oynanan maçı 1-0'lık skorla kaybetti. Karşılaşmada Lecce'ye galibiyeti getiren golü 23. dakikada Medon Berisha attı.

DZEKO 59 DAKİKA SÜRE ALDI

Fiorentina'da Cher Ndour 46, Bosnalı golcü Edin Dzeko ise 59 dakika forma giydi.

GALİBİYET HASRETİ DEVAM ETTİ

Bu maçla birlikte henüz galibiyetle tanışamayan Fiorentina'nın ligdeki 3 puan hasreti sürdü. Stefano Pioli'nin ekibi bu sezon ligde 4 beraberlikle 4 puan topladı. Lecce ise 9 puana yükseldi.

Fiorentina, Serie A'nın bir sonraki haftasında Genoa deplasmanına gidecek. Lecce ise Hellas Verona'yı konuk edecek.

PIOLI'NİN KOLTUĞU SALLANTIDA

Fiorentina'nın başında çok kötü bir performans sergileyen Teknik Direktör Stefano Pioli'nin geleceği tartışma konusu olmaya devam etti. İtalyan taraftarlar, Edin Dzeko'nun da eleştirdiği Pioli'ye sosyal medyada tepki gösterdi.

Fiorentina yokuş aşağı gidiyor: Edin Dzeko eleştirmişti, koltuğu sallantıda - 1. Resim

DZEKO ELEŞTİRMİŞTİ

Edin Dzeko, Konferans Ligi’nde Rapid Wien’i 3-0’la geçtikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü daha fazlasını söylersem teknik direktör sinirleniyor. Bana göre, iki forvetle oynadığımızda hem birbirimize daha yakın oluyoruz hem de takım için önemli oluyoruz. Maç içinde zorlandığınızda uzun toplarda bile referans noktası olabiliyoruz. Ama karar teknik direktörün. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." sözleriyle Pioli'yi eleştirmişti.

