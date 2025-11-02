Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı, Inter kazandı!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter, Verona ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan maç, Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Zielinski ve 90+4. dakikada kendi kalesine Freese kaydetti. Verona'nın tek golü ise 40. dakikada Giovane'den geldi.

LİDERİN BİR PUAN GERİSİNDE

Bu skorun ardından üst üste ikinci kez kazanan ve puanını 21 yapan Inter, zirvedeki Napoli'nin bir puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Üst üste ikinci defa mağlup olan Verona ise 5 puanla 18. basamakta yer buldu.

Inter, Serie A'nın 11. haftasında Lazio'yu konuk edecek. Verona ise Lecce deplasmanına çıkacak.

HAKAN'DAN HARİKA ASİST

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı.

Müsabakanın 21. dakikasında kazanılan kornerde topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, ceza yayı üzerine enfes bir top gönderdi. Zielinski, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.