Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı, Inter kazandı!

Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı, Inter kazandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı, Inter kazandı!
Hakan Çalhanoğlu, Inter, Serie A, Verona, Asist, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya Ligi Serie A'nın 10. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun asist yaptığı maçta Inter, deplasmanda karşılaştığı Verona'yı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Çalhanoğlu, karşılaşmada maçın oyuncusu seçildi.

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter, Verona ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan maç, Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Zielinski ve 90+4. dakikada kendi kalesine Freese kaydetti. Verona'nın tek golü ise 40. dakikada Giovane'den geldi.

LİDERİN BİR PUAN GERİSİNDE

Bu skorun ardından üst üste ikinci kez kazanan ve puanını 21 yapan Inter, zirvedeki Napoli'nin bir puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Üst üste ikinci defa mağlup olan Verona ise 5 puanla 18. basamakta yer buldu.

Inter, Serie A'nın 11. haftasında Lazio'yu konuk edecek. Verona ise Lecce deplasmanına çıkacak.

HAKAN'DAN HARİKA ASİST

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı.

Müsabakanın 21. dakikasında kazanılan kornerde topun başına geçen  Hakan Çalhanoğlu, ceza yayı üzerine enfes bir top gönderdi. Zielinski, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi?Kayseri’de öğrenciler için yeni yuva: İhlas Vakfı Yurdu açıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler belli oldu: Tedesco'dan büyük sürpriz - SporDev derbi öncesi 11'ler belli olduBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi - SporBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildiArda Güler sahaya çıkıyor, Fenerbahçe kazanıyor! İşte kasaya giren para... - SporArda sahaya çıkıyor, Fenerbahçe kazanıyorBeşiktaş'ta Hasan Arat kararı! 1 yıl süreyle ihraç edildi - SporBeşiktaş'ta Hasan Arat kararı! 1 yıl süreyle ihraç edildiAvrupa'nın gözü Fenerbahçe'de! Kritik derbide 3 yıldız izlenecek - SporAvrupa'nın gözü Fenerbahçe'de! Derbide 3 yıldız izlenecekBeşiktaş Başkanı Serdar Adalı'dan Erdoğan'a teşekkür: Bugün itibarıyla gereken tüm imzalar atıldı - Spor"Bugün itibarıyla gereken tüm imzalar atıldı"
Sonraki Haber Yükleniyor...