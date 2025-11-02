Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan idari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Serdal Adalı ve yönetimi, 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025 ve 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 dönemi için ibra edildi.

İKİNCİ DÖNEMİN İBRASINDA GERGİNLİK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 11.05.2025-31.05.2025 tarihileri arasındaki ikinci döneminin ibrası için yapılan oy sayımında gerginlik çıktı ve bir türlü sonuca ulaşılamadı.

Adalı'nın ikinci dönemini 332 kişinin ibra etmediği açıklandı ve bu kişilerden kayıtlara geçmesi için yaka kartları istendi. Ancak ibra etmeyen kişiler yaka kartlarını vermeyi reddetti.

354 OYLA İKİNCİ DÖNEM DE İBRA EDİLDİ

Kongrenin genel kurulunda divan başkanlığına seçilen Affan Keçeci, 354 kişinin Serdal Adalı'yı ibra ettiğini, 332 kişinin ise Adalı'nın ikinci dönemini ibra etmediğini kaydetti. Böylece Serdal Adalı'nın ikinci dönemi de ibra edilmiş oldu.

Eski başkan Hasan Arat ise oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda, 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024, 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025, 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 dönemlerinde görev alan yönetim kurullarının ayrı ayrı idari ve mali bakımdan ibrası üyelerin oylarına sunuldu.

Üye görüşlerinin ardından yönetim ve denetim kurulunun ibrası oylandı. Serdal Adalı yönetiminin 2 dönemi de oy çokluğuyla ibra edildi. Üyeler, denetim kurulunu da ibra etti. İbra kararı 354'e karşı 332 oyla alındı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

11.05.2025-31.05.2025 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

HASAN ARAT GEÇİCİ OLARAK İHRAÇ EDİLDİ

Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Hasan Arat'a verilen 1 yıl süreli geçici çıkarma disiplin yaptırımı da oylandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongredeki üyelerin verdiği oylarla Hasan Arat, 1 yıl kulüp üyeliğinden ihraç edildi.