Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! Sergen Yalçın ve Domenico Tedesco'nun planları ortaya çıktı

Süper Lig’de derbi serisine bu akşam da devam edilecek. Lider Galatasaray’ın çok gerisinde kalan ve kasım ayını görmeden erken havlu attığı yorumları yapılan Beşiktaş, sahasında son maçlarında iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe’yi misafir edecek.

Taraftarın Sergen Yalçın’dan bile hesap sorur hâle geldiği siyah beyazlılar, kazandığı takdirde yeniden şampiyonluk yarışında olmaya devam edecek. Ancak muhtemel bir beraberlik ve yenilgi durumunda ise yönetimden teknik ekibe kadar herkese karşı eleştiri dozu artacak. Sergen Yalçın’ın ayrılığı bile söz konusu olacak.

NAMAĞLUP DEVAM MI?

Fenerbahçe adına da tek ihtimalli maç. Bu sezon 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek, ligde yenilgisi bulunmayan sarı lacivertliler, iki maçlık serisine Beşiktaş’ı da eklemek ve yarışta iddiasını göstermek amacında. Fenerbahçe’nin kazanması demek yarışta Beşiktaş’ın saf dışı kalması anlamına gelecek. Avrupa ile birlikte son 6 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik gören Kanarya ayrıca Tedesco yönetiminde son 5 derbide kazanamama serisini bitirmek niyetinde. Sadettin Saran başkanlığında ilk derbisine çıkacak Fenerbahçe adına hava olumlu görünüyor.

SERGEN YALÇIN'DAN TAKIMA: ERKEN GOL BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Derbilerin havasını ve atmosferini çok iyi bilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe’ye hazır. Hafta boyunca rakip analize ve taktik provalara ağırlık veren Sergen Hoca, erken gol bulmalarının rakibin gardını indirme ve saha avantajını tabelaya yansıtma anlamında önemli görüyor. O nedenle ilk dakikadan itibaren rakibe baskı kurup çabuk sonuç almaları gerektiğini düşünüyor. Önde baskı ile rakibi hataya zorlamayı düşünen Yalçın, kanat bindirmelerine de önem veriyor.

TEDESCO: KONTROLLÜ VE AKILLI OYNAMAMIZ GEREK

Sarı lacivertlilere galibiyet alışkanlığı kazandıran ve ligdeki ilk finaline çıkacak olan Domenico Tedesco, kendinden ve takımından emin. Her geçen gün üzerine koyarak sonuç odaklı oyun anlayışı sergileyen İtalyan çalıştırıcı, Beşiktaş deplasmanında da sakin, kontrollü ve akıllı bir futbol tarzı düşüncesinde. Rakibin ilk dakikadan itibaren baskı kurmaya çalışacağını belirten Tedesco, oyuncularından bu baskıyı kırıp oyunun 90 dakika olduğunu düşünerek hareket etmelerini istiyor.

KALEDE ERSİN VARSA KORKMA!

Bu sezon iç sahada oynadığı 4 Süper Lig maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan siyah beyazlıların derbilerde Fenerbahçe’ye karşı Ersin Destanoğlu şansı var. Ersin’in kaleyi koruduğu 5 maçta Kartal 1 galibiyet alırken 4 kez de beraberlik gördü. Söz konusu maçların hepsinde 90 dakika sahada kalan ve bugün dalya diyecek olan 24 yaşındaki file bekçisi 6 gol yedi.

EDERSON KALEYE KİLİT VURDU

Kanarya’nın bu sezon başındaki en önemli transferleri arasında gösterilen Ederson ligde bir başka. Bir ara sakatlık geçiren ve şu ana kadar ligde 4 maçta kaleyi koruyan Brezilyalı eldiven bu 4 maçın 3’ünde kalesini gole kapattı. Bir tek 1-1’lik Kasımpaşa mücadelesinde ağlarında gol gördü. Sarı lacivertliler adına kalede Ederson’un olması önemli bir güvence olarak değerlendiriliyor.

SARI PROBLEMİ

Beşiktaş’ta Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu sarı kart görürse Antalyaspor maçında yok. Fenerbahçe’de ise İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde sarı kartla cezalandırılırsa Kayserispor’a karşı forma giyemeyecek.

CENGİZ-TALİSCA...

İki takımın rekabetinde bugün ilginç eşleşmeler de olacak. Anderson Talisca eski takımı Beşiktaş’a karşı, siyah beyazlı formayı giyen Cengiz Ünder de bonservisinin olduğu Fenerbahçe’ye karşı kazanmak için sahada olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş:

Ersin

Gökhan

Djalo

Emirhan

Jurasek

Ndidi

Orkun

Cengiz

Rafa Silva

Cerny

Abraham

Fenerbahçe:

Ederson

Semedo

Skriniar

Oosterwolde

Brown

İsmail

Alvarez

Nene

Asensio

Kerem

En-Nesyri