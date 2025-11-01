Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi silahlı çatışma! Tüpraş Stadı'nda kan aktı

Süper Lig'in 11. haftasında pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş stadında silah sesleri duyuldu.

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe derbisi öncesinde Tüpraş Park’ta Beşiktaşlı taraftarlar arasında kavga çıktı. Güney tribünü altında meydana gelen olayda, kurşunların hedefi olan bir taraftar yaralandı.

PANKART KAVGASI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Maç öncesi stadyuma pankart asmaya giden gruplar arasındaki kavga çatışmaya dönüştü.

BİR TARAFTAR SİLAHLA VURULDU

“Goodfellas” grubundan “Mami” lakaplı bir taraftar, “Cefakar Açık” grubundan “İsmail Arslan” isimli bir taraftar tarafından silahla vurulduğu iddia edildi.