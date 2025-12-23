Yıllardır konuşuluyordu, ilk kez resmen açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı, Çin’in nükleer füzeleri silo alanlarına yerleştirdiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı taslak rapor, Çin’in nükleer kapasitesine dair kritik bir detayı daha gün yüzüne çıkardı.

Rapora göre Pekin yönetimi, Moğolistan sınırına yakın bölgelerde inşa edilen üç ayrı silo alanına 100’den fazla kıtalararası balistik füze yerleştirdi.

DF-31 FÜZELERİ SİLO ALANLARINA KONUŞLANDIRILDI

Pentagon’un değerlendirmesine göre Çin, katı yakıtlı DF-31 tipi kıtalararası balistik füzeleri aktif hale getirdi.

ABD daha önce bu silo alanlarının varlığını kabul etmişti ancak ilk kez bu ölçekte bir füze yüklemesine işaret edildi.

Çin’in nükleer cephaneliğini hızla büyüttüğü kanıtlanmış oldu.

NÜKLEER BAŞLIK SAYISI 1000’E KOŞUYOR

Raporda, Çin’in nükleer savaş başlığı stokunun 2024 itibarıyla 600’ün altında kaldığı bilgisi yer aldı. Ancak mevcut hızla devam edilmesi halinde Pekin’in 2030 yılına kadar 1000 savaş başlığını aşacağı öngörüldü.

SİLAH KONTROLÜNE KAPILAR KAPALI

Pentagon raporunda, Çin’in silah kontrolü ve nükleer sınırlandırma görüşmelerine mesafeli durduğu açıkça yer aldı.

Pekin’in, mevcut ya da gelecekteki nükleer diplomasi süreçlerine dahil olma niyeti taşımadığı ifade edildi.

ÇİN’DEN WASHİNGTON’A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Pekin yönetimi raporda yer alan iddiaları reddetti.

Washington’daki Çin Büyükelçiliği, ülkenin savunma amaçlı bir nükleer politika izlediğini ve askeri kapasitenin asgari seviyede tutulduğunu savundu.

ABD’nin Çin’i karalamaya çalıştığı ve uluslararası kamuoyunu yanılttığı öne sürüldü.

Çin, nükleer silahları ilk kullanan taraf olmayacağı yönündeki politikasını yineledi.

TAYVAN SENARYOSU DA DOSYADA

Raporda yalnızca nükleer silahlar değil, Çin’in konvansiyonel askeri kapasitesi de yer aldı.

Çin'in 2027 sonuna kadar Tayvan üzerinde bir savaşı kazanabileceğine inandığı bilgisi paylaşıldı.

Pekin’in, Asya-Pasifik’te ABD askeri varlığına meydan okuyabilecek menzilde saldırı seçenekleri geliştirdiği ileri sürüldü.

NÜKLEER YARIŞ UYARISI

Bu gelişmeler, ABD ile Rusya arasında yürürlükte olan son nükleer silah kontrol anlaşmasının sona ermesine kısa süre kala yaşandı.

Yeni bir anlaşmanın olmaması ve Çin’in bu sürecin dışında kalması, ABD, Rusya ve Çin arasında üçlü bir nükleer yarış riskini gündeme taşıdı.

ÇİN ORDUSUNDA BÜYÜK TEMİZLİK

Pentagon raporunda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ordu ve savunma sanayisinde yürüttüğü kapsamlı tasfiyelere de yer verildi.

Son 18 ayda nükleer ve gemi inşa sektörlerinde en az 26 üst düzey savunma sanayi yöneticisinin görevden alındığı ya da soruşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

