Erzincan’da dün gece meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş aynı noktada buluştu. İki uzman da depremin sığ olduğunu belirterek şu an için korkulacak bir durum olmadığını işaret etti.

Erzincan’da dün gece saat 00.38'de merkez üssü Kemah olan bir deprem meydana gelmişti. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıklamıştı.

Kemah ilçesi gece yarısı meydana gelen sarsıntıya korku ve panik yaşarken, deprem sonrasında gözler deprem uzmanlarından gelecek açıklamalara çevrilmişti.

Erzincan depremi sonrası peş peşe açıklama! İki uzmanda aynı şeyi söyledi

İKİSİ DE ‘SIĞ’ DEDİ

Erzincan’daki 4.1’lik depreme ilişkin Prof. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş’tan açıklamalar peş peşe geldi. İki uzman isimde meydana gelen depremin sığ bir deprem olduğunu, korkulacak bir durum olmadığını işaret etti.

“YEDİSU FAYINA YAKIN”

Prof. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gediktepe-Kemah/Erzincan’da deprem. 4,1 büyüklükte. Ovacık Fayının Munzur segmenti civarında, batısında. Sığ bir deprem. Yeri hassas. Kırılmamış Yedisu Fayına yakın. Geçmiş olsun.

Erzincan depremi sonrası peş peşe açıklama! İki uzmanda aynı şeyi söyledi

“YIKICI OLMAYAN BİR DEPREM”

Prof. Dr. Osman Bektaş ise Erzincan depremine ilişkin şunları söyledi:

4,1 Kemah-Erzincan Depremi yıkıcı olmayan ancak panik yapan, daha önceki 4,9 depremin sığ ,7 km derinlikteki artçısıdır. Fay boyunca gerilmeler düzgün şekilde bir depremle boşalmadığından artçı normaldir. Sonuç: Belirgin, özel anlam taşımayan bir deprem.

Prof. Dr. Osman Bektaş

3 GÜN ÖNCE DE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan Erzincan’da 7 Şubat’ta saat 14:16’da merkez üssü Kemah olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD depremin derinliğini 4.52 kilometre olarak açıklamıştı.

Erzincan depremi sonrası peş peşe açıklama! İki uzmanda aynı şeyi söyledi

AFAD’ın ardından bir açıklamada da Kandilli Rasathanesi’nden gelmişti. Kandilli de depremin merkez üssünü Kemal olarak işaret etti. Depremin büyüklüğünü ise 4.7, derinliğini de 6.1 olarak açıklamıştı.

Erzincan depremine ilişkin uyaran Görür, bu depremin kritik bir yerde olduğunu işaret ederek “Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın” demişti.

Erzincan depremi sonrası peş peşe açıklama! İki uzmanda aynı şeyi söyledi

Haberle İlgili Daha Fazlası