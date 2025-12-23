Epstein dosyalarının ilk kısmının ayınlanmasının ardından, mevcut ABD Başkanı Donald Trump, eski Demokrat Başkan Bill Clinton'ı savunarak, fotoğrafların gösterilmesini "korkunç bir şey" olarak nitelendirdi. Öte yandan, belgeleri kısmen ve hatalı bir şekilde yayımladığı için eleştirilen Adalet Bakanlığı'na tepki gösteren Clinton ve bir grup mağdur, Bakanlığı “birilerini korumakla” suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein ile çekilmiş fotoğrafları yayınlanan eski Demokrat Başkan Bill Clinton'ı savundu ve bu durumu "korkunç bir şey" olarak nitelendirdi.

Cuma günü açıklanan belgelerde Clinton'ın adı birçok kez geçerken, cinsel tacizden hüküm giyen Ghislaine Maxwell ve yüzü sansürlenmiş bir kadınla birlikte havuza girerken çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

Trump, Epstein belgelerinde sık sık görülen Clintonı savundu: O büyük bir adam

Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Bill Clinton'ın fotoğraflarının gösterilmesini sevmiyorum, diğer insanların fotoğraflarının gösterilmesini de sevmiyorum, bunun korkunç bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi. Trump, Clinton ile her zaman iyi anlaştığını ve kendisine saygı duyduğunu da sözlerine ekledi.

Diğer taraftan, yayınlanan görüntüler arasında Clinton, jakuzide dinlenirken görülüyor. Ayrıca, Epstein'ın evinde Clinton'ın mavi elbise giyerken resmedildiği meşhur bir tablonun asılı olduğu biliniyor. Clinton, aktör Kevin Spacey ve Maxwell, Londra'daki Churchill Savaş Odaları'nda çekilmiş başka fotoğraflarda da yer alıyordu.

TRUMP: EPSTEİN MESELESİ DİKKATİ BAŞARIMDAN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN KULLANILIYOR

Trump, yolu Epstein ile kesişen başkalarının da yakalanıp bu suçlunun dünyasıyla ilişkilendirilmiş olabileceğini belirtti. "Bill Clinton büyük bir adam, bununla başa çıkabilir, ancak muhtemelen yıllar önce masumca Jeffrey Epstein ile tanışmış insanların da fotoğrafları vardır" dedi.

Başkan, belgelerin yayınlanmasından "çoğunlukla Demokratları" ve "birkaç kötü Cumhuriyetçiyi" sorumlu tuttu. Trump, Epstein meselesinin, kendi yönetiminin başarılarından dikkatleri dağıtmak için bir yol olduğunu da öne sürdü.

CLİNTON VE EPSTEİN MAĞDURLARDAN ADALET BAKANLIĞI'NA TEPKİ

Clinton ise "Adalet Bakanlığı'nın şu ana kadar yayımladığı şey ve bunu yapış şekli tek bir şeyi netleştiriyor: birisi veya bir şey korunuyor" dedi.

Clinton, eşi Hillary Clinton ile 1975 yılından beri evli olduğunu belirterek, Başsavcı Pam Bondi'ye "kendisine atıfta bulunan, adını geçiren veya fotoğrafını içeren kalan tüm materyalleri derhal yayınlama" çağrısı yaptı. Bakanlığı, "yıllardır aynı Adalet Bakanlığı tarafından defalarca aklanmış bireyler hakkında yanlış anlaşılmalara neden olmak için seçici yayınlar yapmakla" suçladı.

Ayrıca, 19 Epstein mağduru da hükümeti, belgelerin kısmi olarak yayımlanmasındaki hatalar nedeniyle eleştirdi. Mağdurlar, Adalet Bakanlığı'nı "büyük miktarlarda belgeyi saklamak" ve "hayatta kalanların kimliklerini sansürlememekle" suçlayarak Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nı ihlal etmekle itham etti.

Mağdurlar, dosyaların tam olarak yayımlanmaması ve iletişim eksikliğinin, "hayatta kalanları ve halkı mümkün olduğunca ve mümkün olduğu sürece karanlıkta tutmaya yönelik süregelen bir niyeti" işaret ettiğini savundu.

BELGELERDE TARİH VE BAĞLAM EKSİKLİĞİ

Yayımlanan belgeler, fotoğraf, röportaj dökümü, arama kayıtları ve diğer belgeleri içeriyordu, ancak çoğu zaten kamuoyuna açıklanmış ya da ağır bir şekilde karartılmıştı ve birçoğunda gerekli bağlam eksikti. Yetkililer, dosyalarda yer almanın veya fotoğraflanmanın Epstein ile yanlış bir ilişki içinde olunduğunun kesin bir göstergesi olmadığı belirtildi.

