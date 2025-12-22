Küçük kızları istismar eden Epstein şebekesiyle ilgili, Trump’ın fotoğrafının da yer aldığı 16 kare erişimden kaldırıldı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in soruşturma dosyasında yer alan belgeleri yayınlamasının yankıları sürerken, ülke basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Haberlerde, “Epstein Kütüphanesi” adlı internet sitesinde bulunan yaklaşık 16 fotoğrafa erişim sağlanamadığı aktarılırken, bunlar arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın fotoğrafının bir masada görüldüğü görsel ile müstehcenlik içeren çeşitli sanat eserlerinin bulunduğu belirtildi. Erişimden kaldırılmış belgeler arasında Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çek fotoğrafının da yer aldığı ifade edildi.

