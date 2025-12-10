ABD yargısı Epstein dosyalarının kapısını ardına kadar açtı. Üçüncü federal yargıç da gizlilik kararını kaldırdı, Adalet Bakanlığı tüm kayıtları 19 Aralık’a kadar yayımlamak zorunda.

ABD’de kız çocuklarına yönelik istismar ağı kurmakla suçlanan ve cezaevinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile suç ortağı Ghislaine Maxwell’e ilişkin soruşturma dosyalarında yeni bir gelişme yaşandı. Maxwell soruşturmasına ait büyük jüri kayıtlarının gizliliği, üçüncü bir federal yargıç tarafından da kaldırıldı.

New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard M. Berman, daha önce aldığı gizlilik kararını iptal ederek, yeni çıkarılan yasanın “Epstein soruşturmalarındaki jüri materyallerinin kesin biçimde kamuya açılmasını hedeflediğini” vurguladı. Berman ayrıca kararında, sürece dair en hassas noktanın mağdurların güvenliği ve kişisel mahremiyeti olduğunu özellikle belirtti.

Berman, geçmişte yaklaşık 70 sayfalık büyük jüri dokümanını “somut bilgi içermeyen, büyük ölçüde söylentilere dayalı ifadelerin yer aldığı bir metin” olarak nitelendirmiş ve belgelerin sınırlı bir aydınlatıcı değer taşıdığını söylemişti.

TEK TANIK FBI AJANI

Adalet Bakanlığı’nın mahkemeye sunduğu kayıtlara göre, Epstein davasında jüri önünde ifade veren tek tanık bir FBI ajanıydı. Yargıç Berman, kararında ayrıca FBI ajanın "davanın gerçekleri hakkında doğrudan bilgisi olmayan ve büyük ölçüde duyuma dayalı ifadeler veren" biri olduğunu belirtti.

FBI Ajanı, 18 Haziran ve 2 Temmuz 2019 tarihlerinde iki oturumda ifade vermişti. Jüriye sunulan diğer materyaller ise bir PowerPoint sunumu ve bir arama kaydından oluşuyordu. 2 Temmuz’daki oturumun sonunda jüri, Epstein’ın suçlanmasına yönelik oy kullandı.

ÜÇ YARGIÇ GİZLİLİĞİ KALDIRDI

Berman'ın kararı, son bir hafta içinde verilen iki ayrı federal mahkeme kararını takip etti. Salı günü Manhattan’daki bir federal yargıç, Maxwell’in 2021’deki cinsel istismar davasına ilişkin kayıtların yayınlanmasına izin vermişti. Geçen hafta ise Florida’daki bir yargıç, 2000’li yıllarda Epstein hakkında yürütülen ancak sonuçlandırılamayan jüri soruşturmasına ait tutanakların gizliliğini kaldırdı.

KRİTİK TARİH 19 ARALIK

Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası, Adalet Bakanlığı’na Epstein ve Maxwell dosyalarına ilişkin tüm materyalleri 19 Aralık tarihine kadar kamuoyuna açıklama zorunluluğu getiriyor.

Bu düzenleme, jüri işlemlerine getirilen alışılmış gizlilik kurallarına ilk kez dar kapsamlı bir istisna sağlıyor. Yasa aynı zamanda mağdurların kimlik bilgilerinin gizlenmesi için özel düzenlemeler içeriyor.

EPSTEİN DAVASININ GEÇMİŞİ

Çok sayıda isim, ABD'li milyarder Epstein'ın 1998'de satın aldığı Little St James Adası'na kaçırıldığını ve burada kötü muameleye maruz kaldığını belirtmişti. Epstein mağdurlarından ismi en iyi bilinen Virginia Giuffre, 17 yaşındayken insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu ve Epstein tarafından cinsel istismar amacıyla aralarında İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew’un da bulunduğu yüksek nüfuzlu insanlara gönderildiğini ifade etmişti.

Epstein, 2002-2005 yılları arasında kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Epstein, daha sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti. İki cinsel suçtan hüküm giyen Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ise, Epstein ile birlikte hareket ederek reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa zorlamak da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Epstein’in cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığından haberdar olduğu iddialarını reddetmiş, Epstein ile bir dönem arkadaş olduklarını ancak daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti.

