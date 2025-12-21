ABD Adalet Bakanlığı, iş insanı ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein'a ait binlerce dosyayı içeren ve merakla beklenen belgelerin bir kısmını kamuoyuna açtı. Çoğu fotoğraftan oluşan ancak büyük ölçüde sansürlenmiş olan bu ilk yayın, Epstein'ın lüks yaşam tarzına dair detaylar ve ABD'nin eski Başkan Bill Clinton gibi ünlü isimlerin fotoğraflarını içerse de eksik olması nedeniyle eleştirilere yol açtı. Epstein ile birçok fotoğrafı yayınlanan ABD Başkanı Donald Trump ise sessiziliğini korumaya devam ediyor. İşte 5 maddede yeni yayımlanan Epstein belgeleri hakkında bilinmesi gerekenler ve ABD'de adaleti sorgulatan 29 yıllık şikayet...

ABD Adalet Bakanlığı, 2019 yılında ölen milyoner iş insanı ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın uzun zamandır beklenen dosyalarını geçen Cuma günüden itibaren yayımlamaya başladı. Yayınlanan belgeler, Epstein'ın lüks ve jet sosyete yaşam tarzına daha yakından bir bakış sundu. Yayımlanan belgelerin çoğu fotoğraflardan oluşan binlerce dosyayı içeriyordu ve bu dosyaların büyük bir kısmı ağır şekilde sansürlenmişti (karartılmıştı). Adalet Bakanlığı, bu belgeleri ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay imzaladığı "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası"na uymak için serbest bıraktığını duyurdu.

Ancak bakanlık, özellikle mağdurların kimliklerinin tespit edilmemesi görevini gerekçe göstererek, yasanın gerektirmesine rağmen tüm veri tabanını kamuoyuyla paylaşmadı. Bakanlık, kalan dosyaları önümüzdeki haftalarda partiler halinde yayınlayacağını bildirdi. Epstein, 2008 yılında fuhuşa teşvik ve reşit olmayan biriyle fuhuşa teşvik suçlarından suçlu bulunmuştu. Dokuz yıl sonra reşit olmayanların kız çocuklarını tuzağa düşürmekle yapmaktan suçlandı ve 2019 yılında federal gözetimdeyken intihar ederek öldü. İşte son dosyalardan çıkarılan en önemli sonuçlar:

1. BELGELERDE ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM VAR

Dosyalar, ABD'nin eski başkanı Bill Clinton, pop yıldızı Michael Jackson ve İngiliz milyarder Richard Branson da dahil olmak üzere çok sayıda ünlü ve politikacının fotoğraflarını içeriyor. Ancak, fotoğrafların çoğunun bağlamı (tarih, yer vb.) ise net değil.

CLİNTON’UN AÇIKLAMASI Dosyalarda öne çıkan ABD’nin eski başkanı Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Ureña, eski başkanın, Epstein'ın suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını ve kendisiyle ilişkisini suçları ortaya çıkmadan önce kestiğini iddia eden bir açıklama yaptı.

FOTOĞRAFLARDAKİ DİĞER İSİMLER Belgelerdeki fotoğraflarda görülen diğer ünlü isimler arasında aktörler Kevin Spacey ve Chris Tucker, The Rolling Stones'un solisti Mick Jagger ve York Düşesi Sarah Ferguson yer alıyor.



2. DOSYALARIN BÜYÜK BİR KISMI SANSÜRLÜ Adalet Bakanlığı'nın belgeleri yayınlaması, hem bazı mağdurlardan hem de Demokratlardan, aşırı sansür ve ilk etapta kısıtlı sayıda belge yayınlanması nedeniyle eleştiri aldı. Hatta 119 sayfalık bir dosyanın tamamının siyah kutularla gizlendiği görüldü. Bununla birlikte, The New York Times, NPR ve Associated Press'e göre, "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde bulunan yaklaşık 16 fotoğrafa erişim sağlanamadığı aktarılırken, bunlar arasında Trump'ın fotoğrafının bir masada görüldüğü görsel ile müstehcenlik içeren çeşitli sanat eserlerinin bulunduğu belirtildi. Erişimden kaldırılmış belgeler arasında Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çek fotoğrafının da yer aldığı ifade edildi. Söz konusu gelişme sansür tartışmalarını beraberinde getirirken, ABD Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.



3. 1996 TARİHLİ ŞİKAYET: SUİSTİMAL ESKİDEN BERİ BİLİNİYOR Dosyalara göre, genç kadınların Jeffrey Epstein'ı ne kadar uzun süredir suistimalle suçladığına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu belgeler arasında, Adalet Bakanlığı tarafından adı sansürlenen bir kadının 1996 yılında Epstein hakkında FBI'a yaptığı şikayeti içeren bir not da bulunuyordu. Bu kadının, daha önce kamuoyunda Epstein'ı yetkililere bildirdiğini söyleyen Maria Farmer olduğu doğrulandı.

“KENDİMİ AKLANMIŞ HİSSEDİYORUM” Epstein için çalışan Farmer, 1996'daki şikayetinde, Epstein'ın 12 ve 16 yaşlarındaki kız kardeşlerinin kişisel fotoğraflarını çaldığını iddia etti. Ayrıca, Epstein'ın bu fotoğrafları potansiyel alıcılara sattığına inandığını ve kendisini birine anlatırsa evini yakmakla tehdit ettiğini belirtti. Şikayetinde Farmer, Epstein'ın kendisinden de yüzme havuzlarında genç kızların fotoğraflarını çekmesini istediğini öne sürdü. Yaklaşık 30 yıl sonra haklı çıktığını hisseden Farmer, "Kendimi aklanmış hissediyorum" dedi.



4. DAHA FAZLA DOSYA YOLDA Adalet Bakanlığı yasa gereği belgeleri 19 Aralık'a kadar yayımlamak zorundaydı, ancak ABD Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, dosyaların önümüzdeki haftalarda partiler halinde yayımlanacağını belirtti. Gecikme, Temsilciler Meclisi üyeleri arasında eleştirilere yol açtı ve bazı milletvekilleri Başsavcı Pam Bondi hakkında azil maddeleri hazırladıklarını açıkladı.



5. TRUMP SESSİZLİĞİNİ KORUYOR Donald Trump, 1990'lı ve 2000'li yıllarda Epstein ile görüşmüş ve fotoğrafları yayımlanmış olsa da, Cuma günkü belge yayınında hakkında öne çıkan bir bilgi yer almadı. Belgelerde yalnızca dağınık bir masa üzerinde bir çekmecenin içinde Trump'ın fotoğrafının bulunduğu görüldü. Trump, daha önce Epstein ile bağlarını yıllar önce kestiğini belirtmişti ve yayın hakkında henüz bir yorum yapmadı.

Ancak yayımlanan belgelerde, Epstein'ın Florida'daki Mar-a-Lago tatil köyünde 1990'larda 14 yaşındaki bir kızı Trump'la tanıştırdığı iddiası da yer alıyor. İddiaya göre bu karşılaşma sırasında Epstein, Trump'a dirseğiyle dokunarak kıza atıfla "Kız iyi, değil mi?" diye sordu. Epstein'ın mirasçılarına ve Ghislaine Maxwell'e karşı 2020'de açılan davaya göre, Trump gülümsedi ve onaylayarak başını salladı. Belgede, ikilinin kıkırdadığı, kızın ise kendini rahatsız hissettiği, ancak "o sırada nedenini anlayamayacak kadar küçük olduğu" ifade edildi.

Mağdur, Epstein tarafından yıllarca manipüle edildiğini ve istismara uğradığını iddia etse de, mahkeme dosyasında Trump'a karşı herhangi bir suçlama yöneltmedi. Bu iddia edilen olay, Cuma günü yayımlanan binlerce dosya arasında Trump'tan bahsedilen az sayıdaki bölümden biri...

Haberle İlgili Daha Fazlası