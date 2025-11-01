Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinin perde arkası: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Rafa Silva'nın Beşiktaş'a transfer olurken dönemin yöneticisi Hüseyin Yücel ile yaptığı sözlü anlaşma kriz çıkardı. Sakatlığı geçen futbolcu ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında ipler gerildiği belirtildi. Hüseyin Yücel - Rafa Silva

"SALONDA ÇALIŞMAM"

Sözcü'de yer alan habere göre; Rafa Silva, Beşiktaş'a transfer olurken, eski asbaşkan Hüseyin Yücel ile "Sabah salonda çalışmam" diye anlaştı. Dönemin teknik direktörleri Giovanni van Bronckhorst, Serdar Topraktepe ve Ole Gunnar Solskjaer, Portekizli yıldızın bu özel isteğine göz yumdu. Ancak Sergen Yalçın, Rafa Silva'dan sabah diğer futbolcular gibi salonda çalışmasını istedi.

KRİZ ŞİMDİLİK ÇÖZÜLDÜ

Bu sözler üzerine 32 yaşındaki futbolcu, transfer sürecinde yaptığı anlaşmayı Sergen Yalçın'a hatırlattı. İkili arasındaki gerilim, Başkan Serdal Adalı'nın araya girmesiyle Fenerbahçe derbisi sonrasına ertelendi.

SERGEN YALÇIN'IN KARARI MERAK EDİLİYOR

Hafif sakatlığını atlatan Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek durumda. Bu sezon 15 maçta 5 gol attı ve 3 asist yapan Portekizli futbolcunun yüzde 100 hazır olduğu öğrenildi. Rafa Silva için son kararı Sergen Yalçın karar verecek.