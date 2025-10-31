Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Galatasaray tepkisi: Bu tesadüf olamaz!

Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Galatasaray tepkisi: Bu tesadüf olamaz!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Spor Haberleri

Koyu Beşiktaş taraftarı olan Zafer Algöz, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın Avrupa maçları sonrası sürekli iç sahada oynamasına tepki gösterdi. Süper Lig fikstürüne olan güveninin sarsıldığını belirten ünlü oyuncu, "Bu tesadüf olamaz" dedi. 

Zafer Algöz, Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden sarı-kırmızılı takımın Avrupa maçları sonrası iç sahada oynamasına dikkat çekti.

Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Galatasaray tepkisi: Bu tesadüf olamaz! - 1. Resim

"GALATASARAY, AVRUPA SONRASI 8 MAÇI HEP İÇERİDE OYNUYOR"

YouTube'da Beşiktaş efsanesi Feyyaz Uçar'ın sunduğu 'F90' programına konuk olan Zafer Algöz, "Beşiktaş'ın bu sene Avrupa'da olmaması avantaj. Lig fikstürüne baktığımızda, geçen sene de aynı durum vardı. Galatasaray Avrupa'da maç yaptıktan sonra 8 maçı hep içeride oynuyor. Biz Avrupa'da maç yapsaydık 8 maçın 7'sini deplasmanda, sadece birini sahamızda oynayacaktık. Bu sene de böyle oldu" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Galatasaray tepkisi: Bu tesadüf olamaz! - 2. Resim

"FUTBOLA GÜVENİM SARSILIYOR"

64 yaşındaki oyuncu, "Bu tesadüf olamaz. Böyle bir şey olması milyarda bir ihtimal. Neden Beşiktaş, Avrupa dönüşü hep deplasmanda oynuyor? Neden Galatasaray, Avrupa maçından sonra kendi evinde oynuyor? Böyle olunca futbola karşı itimadım kayboluyor, güvenim sarsılıyor. Kesinlikle fikstürde bir gariplik var. Çünklü bu tesadüf olamaz. Fikstürde Galatasaray'a karşı tanınmış bir avantaj var" iddiasında bulundu.

