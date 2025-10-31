Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Galatasaray tepkisi: Bu tesadüf olamaz!

Zafer Algöz, Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden sarı-kırmızılı takımın Avrupa maçları sonrası iç sahada oynamasına dikkat çekti.

"GALATASARAY, AVRUPA SONRASI 8 MAÇI HEP İÇERİDE OYNUYOR"

YouTube'da Beşiktaş efsanesi Feyyaz Uçar'ın sunduğu 'F90' programına konuk olan Zafer Algöz, "Beşiktaş'ın bu sene Avrupa'da olmaması avantaj. Lig fikstürüne baktığımızda, geçen sene de aynı durum vardı. Galatasaray Avrupa'da maç yaptıktan sonra 8 maçı hep içeride oynuyor. Biz Avrupa'da maç yapsaydık 8 maçın 7'sini deplasmanda, sadece birini sahamızda oynayacaktık. Bu sene de böyle oldu" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLA GÜVENİM SARSILIYOR"

64 yaşındaki oyuncu, "Bu tesadüf olamaz. Böyle bir şey olması milyarda bir ihtimal. Neden Beşiktaş, Avrupa dönüşü hep deplasmanda oynuyor? Neden Galatasaray, Avrupa maçından sonra kendi evinde oynuyor? Böyle olunca futbola karşı itimadım kayboluyor, güvenim sarsılıyor. Kesinlikle fikstürde bir gariplik var. Çünklü bu tesadüf olamaz. Fikstürde Galatasaray'a karşı tanınmış bir avantaj var" iddiasında bulundu.