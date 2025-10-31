Beşiktaş'ta çok acı tablo! Denetim Kurulu raporunda korkutan rakamlar

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Kulüp ve iştiraklerinin toplam yükümlülükleri geçen yıla göre yüzde 6 yükselerek, 17 milyar 732 milyon TL seviyesine ulaştı. Kulübün dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarını 8,2 milyar TL oranında karşılayamadığı belirtildi. 2025 mali dönemini 3.79 milyar TL faaliyet zararı ile kapatan Beşiktaş'ta nakit akışının anormal bir şekilde bozulduğu, borç artışının olağan dışı hızla gerçekleştiği kaydedildi.

YILLIK NAKİT AÇIĞI 155 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre; 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 döneminde borçlarda TL bazında yüzde 75, euro bazında yüzde 53 oranında artış gerçekleştiği ifade edilerek, tahmini yıllık nakit açığının 155 milyon euro seviyesine ulaştığı ve 'yönetilemez hale' geldiği vurgulandı.

ARAT DÖNEMİNDEKİ TRANSFER SİRKÜLASYONU 128,7 MİLYON EURO

Feshedilen sözleşmelerin ek yükü 13,3 milyon euro. Hasan Arat dönemindeki transfer sirkülasyonunun maliyeti 128,7 milyon euro. Bu rakama primler, maç başı ücretleri, bonuslar ve vergiler dahil değil.

BONSERVİS BEDELLERİNİN YÜZDE 60'I FONA TEMLİK EDİLDİ

Ernest Muçi ve Al-Musrati transferlerinde ilk sözleşmelere 'Fona Devredilemez' maddesi olsa da 20 gün sonra ek sözleşme yapılarak bonservis bedellerinin yaklaşık yüzde 60'ı bir fona temlik edildi. RakamlarMuçi için 5.9 milyon euro, Al Musrati için de 7.3 milyon euro olarak gerçekleşti. (Toplam 13.2 milyon euro.)

ÇİM VE AYDINLATMADA İHALE YAPILMADI

Tüpraş Stadyumu'nda yürütülen çatı mebran yenileme aydınlatma projesi ve çim saha yenileme işlerinde ihale yapılmadığı, teklif alma yöntemiyle en yüksek bedelli teklife onay verildiği tespit edildi. Aydınlatma işlerin için de benzer bir durumun yaşandığı bildirildi.

900 BİN EURO CEZA

UEFA Kulüp Lisans ve Sürdürülebilirlik Regülasyonları'nı dikkate alınmaksızın yapılan transferler ve futbolcu maaş ödemeleri neticesinde kulübe 900 bin euro ceza geldi.