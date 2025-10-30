Beşiktaş'a 200 milyon euro gelir: Anlaşma sağlandı, tek şart var

Beşiktaş'ın Dikilitaş Projesi için önemli bir aşama kaydedildi. Ankara - İstanbul arasında adeta mekik dokuyan Başkan Serdal Adalı, yaptığı görüşmeler neticesinde 16 bin metrekarelik projeye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait 4 dönümü de dahil etti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Sabah'ın haberine göre; taraflar arasındaki anlaşmada önemli bir şart bulunuyor. Şişli'de arazisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan bölgede yaklaşık 16 bin metrekare inşaat alanına sahip bir yurt Beşlktaş tarafından yapılacak. Bu, 'Türkiye'de bir spor kulübünün yapmış olduğu ilk yurt' olarak kayıtlara geçecek.

200 MİLYON EURO GELİR BEKLENTİSİ

Siyah-beyazlı kulübün, 20 dönüme çıkan Dikilitaş'taki arazide Emlak Konut ile birlikte yapacağı projenin ihalesini kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından proje ofislerinin kurulacağı ve gayrimenkul satışlarının başlayacağı belirtildi. Beşiktaş'a bu projeden 200 milyon euro nakit akışı gelmesi bekleniyor.