Beşiktaş'ta kaptanlık krizi: Mert Günok günler sonra sessizliğini bozdu

Beşiktaş'ta kaptanlık krizi: Mert Günok günler sonra sessizliğini bozdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta kaptanlık krizi: Mert Günok günler sonra sessizliğini bozdu
Spor Haberleri

Siyah-beyazlı takımın deneyimli file bekçisi Mert Günok, kariyerinin en zorlu günlerini geçiriyor. A Milli Takım'da kaleyi Uğurcan Çakır'a kaptıran, Beşiktaş'ta takım kaptanlığı alınan ve Konyaspor ile oynanan erteleme maçında yedek kalan milli oyuncu, günler sonra açıklama yaptı.

Beşiktaş'taki kaptanlığın Mert Günok'tan alınıp Orkun Kökçü'ye verilmesiyle başlayan tartışma devam ediyor. Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası Konyaspor mücadelesinde yedek kalan tecrübeli kaleci, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ta kaptanlık krizi: Mert Günok günler sonra sessizliğini bozdu - 1. Resim

"BİR KERE BİLE BULUNDUĞUM MEVKİYE YAKIŞMAYACAK HAREKET ETMEDİM"

36 yaşındaki file bekçisinin açıklaması şöyle:

"Son birkaç gündür gündemi meşgul eden ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğini düşündüğüm birkaç noktaya ilişkin düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. 4 sene önce Beşiktaş'a transfer olduğumda daha ilk aylarımda çok talihsiz bir şekilde sakatlandım. O ağır sakatlığa rağmen yılmadan çalışıp geri dönerek hem Beşiktaş'ın hem görev verildikçe milli takımımızın kalesini korudum. Beşiktaş'ın kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Sahaya her çıktığımda Beşiktaş'ın kaptanlığını yapmış efsane büyüklerimizden örnek aldığım şekilde davranmaya özen gösterdim.Sonuç fark etmeden hem saha içinde hem saha dışında kulübümüze yakışan şekilde ve kulübümüzün menfaatlerini koruyarak hareket ettim. Bir kere bile bulunduğum mevkiye yakışmayacak bir hareket sergilemedim.

Beşiktaş'ta kaptanlık krizi: Mert Günok günler sonra sessizliğini bozdu - 2. Resim

"KARARI OLGUNLUKLA KARŞILADIM"

Bu sezona takım olarak iyi başlamadık. Beşiktaş'a yakışır oyunu sahaya yansıtamadığımız için en fazla üzülenlerden biriyim. Futbol bir takım oyunu ve bu kötü gidişata hep birlikte son verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte yaşanan kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım. Beşiktaş çok köklü bir camiadır ve bu tür aksiyonlar, kurumsal yapının gerektirdiği şekilde alınır. Kariyerimin hiçbir zamanında alınan teknik ve yönetimsel kararlara ilişkin yorum yapmadım. Her türlü karara saygı duydum, bundan sonra da saygı duyacağım. Oynadığım zaman elimden geleni sahaya yansıtıp, oynamadığım zaman da oynayan arkadaşımı destekleyeceğim. Kulübümüze yakışır bir performansla sahada olmamız için elimden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğim."

Beşiktaş'ta kaptanlık krizi: Mert Günok günler sonra sessizliğini bozdu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

