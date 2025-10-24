Beşiktaş'ta Orkun Kökçü göz kamaştırdı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Orkun Kökçü, Konyaspor maçında istatistikleriyle göz kamaştırdı. Konyaspor maçında bir asist ve üç kilit pasla öne çıkan millî oyuncu topla buluştuğu 39 pozisyonda etkili oldu. Yeni kaptan, takımı orkestra şefi gibi yönetti.

MURAD TAMER Beşiktaş’ta kaptanlığa getirilen Orkun Kökçü, hem oyunu hem de takımı yönlendirmesiyle Konyaspor maçına damga vurdu.

Mert’in yerine bandı takmaya başlayan millî futbolcu, 25 milyon avroluk bonservis bedeliyle en çok konuşulan isimlerin başında geliyordu. Orkun, Konyaspor maçında bir asist ve üç kilit pasla öne çıktı. Topla buluştuğu 39 pozisyonda etkili oldu, üç isabetli orta yaptı ve dört ikili mücadele kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın sahadaki yardımcısı olan Orkun, takımı yönlendirmede ve oyun liderliğiyle öne çıkmayı başardı. 

 

TAYLAN FIRSAT TEPTİ

Orkun’a karşılık, Beşiktaş’ta ilk defa ilk on birde forma bulan Taylan Bulut ise performansıyla sınıfı geçemedi. Sezon başında 6 milyon avroya Stuttgart’tan alınan 19 yaşındaki oyuncu statü gereği yedi oyuncunun oynamadığı Konyaspor maçında ilk on birde şans bulurken ilk 45 dakikada top çalma, pas arası, tehlike engelleme, şut engelleme, hava topu mücadelesi gibi istatistiklerde sıfır çekti. Taylan 90 dakika sonunda ise sadece iki top çalma, bir tehlike engelleme, bir geri kazanma istatistiği yakaladı. Genç oyuncu formayı kapmak için savaşacağını söyledi. 

