Murat Şahin'den Sergen Yalçın açıklaması: Beşiktaş için teklif aldı mı?

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Daha önce Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan, teknik direktörlük kariyerine adım attığı Hatayspor ile geçtiğimiz ağustos ayında yolları ayrılan Murat Şahin, Beşiktaş teknik ekibine katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu cevapladı. 

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'dan geçtiğimiz ağustos ayında ayrılan teknik direktör Murat Şahin, 2020-2021 sezonunda görev yaptığı Beşiktaş'ta yeniden Sergen Yalçın ile çalışma ihtimali hakkında konuştu.  

"EN ÖZEL HATIRALARIM BEŞİKTAŞ'TA"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Şahin, "Beşiktaş futbol oynadığım takımlar arasında benim için en özel olandı. En özel hatıralarım Beşiktaş'ta; hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadım. Hatayspor'dan sonra teklifler oldu ama arz talep konusunda bir ortak nokta bulamadık. Biz herkesle görüşmeye hazırız. Hatayspor'da en büyük sıkıntı takımın şehirde olmaması ve yeterli desteği alamaması. Şehrin dinamikleri, büyükleri harekete geçmeli" dedi.

Murat Şahin'den Sergen Yalçın açıklaması: Beşiktaş için teklif aldı mı? - 1. Resim

"KENDİ EKİBİMİ KURDUM"

49 yaşındaki teknik adam, "Beşiktaş'ta teknik heyette olmam ile ilgili söylenenler konusunda yorum yapmak istemiyorum. Sergen hocanın ekibindeydik, geçen sezon gelen teklifleri hoca değerlendirmek istemedi. Ben çalışmamız gerektiğine inanıyordum. O nedenle kendi ekibimi kurdum ve Hatayspor'la çalışmaya başladık. Umarım yolumuz açık olur" ifadelerini kullandı. 

Murat Şahin'den Sergen Yalçın açıklaması: Beşiktaş için teklif aldı mı? - 2. Resim

"SERGEN YALÇIN'DAN TEKLİF GELMEDİ"

Murat Şahin, "Beşiktaş teknik heyetine katılmam için bana teklif gelmedi. Teklif gelmeden yorum yapmam doğru olmaz. Bugüne kadar öyle bir görüşmem olmadı" açıklamasını yaptı. 

