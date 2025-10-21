Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kaptan değişikliğinin nedenini açıkladı: Galatasaray maçında çok endişelendim

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kaptan değişikliğinin nedenini açıkladı: Galatasaray maçında çok endişelendim

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de erteleme mücadelesinde Konyaspor'a konuk olacakları karşılaşma öncesi gündeme dair sorulan soruları cevapladı. Kaptan değişikliğinin fazla abartıldığını belirten Adalı, "Bunun tek bir sebebi var. Saha içindeki bazı olaylara daha resmi daha yakın, hakemle daha iyi bir diyalog kurması" dedi.

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile erteleme maçında karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, takımın genel durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KİMSE MORALİNİ BOZMASIN"

Zamana ihtiyaçlarının olduğunu ve daha iyi bir takım olacaklarını kaydeden Adalı, "Taşlar zaman içerisinde yerlerine oturacak, kimse moralini bozmasın. Yeni bir takımız. Moral bozmaya gerek yok. Çok iyi bir hocamız var. Hepsinden önemlisi, gece gündüz çalışıyor. Beşiktaş toparlanacak, kimse merak etmesin. İnşallah Konyaspor deplasmanından da 3 puanla döneriz, bazı şeyler yoluna girmiş olur." dedi.

"KAPTAN DEĞİŞİKLİĞİ FAZLA ABARTILDI"

Kaptan değişikliğinin fazla abartıldığını belirten Serdal Adalı, "Takım kaptanları konusu biraz fazla abartıldı. Ole Gunnar Solskjaer'in zamanında gündeme geldi, hoca değişikliğiyle karar bu haftaya kaldı. Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Bant takmayla bir şey değişmez. İkisi de senelerdir bu takıma büyük hizmetler verdi, veriyor. Bunun tek bir sebebi var. Saha içindeki bazı olaylara daha resmi daha yakın, hakemle daha iyi bir diyalog kurması. İşin açığı Galatasaray maçındaki o sarı karttan sonra inanın ben de çok endişelendim. Oturduk böyle bir karar aldık. Yine söylüyorum, kendilerine de söyledim. Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Önemli olan takımın hakemle, rakip takımla diyaloğu daha iyi sağlaması, başka bir sebep yok." ifadelerini kullandı.

