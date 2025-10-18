Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan öz eleştiri: Kabul edilebilir değil
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iki dakikada yedikleri iki gole dikkat çekerek "Futbolda olağan değil, iç sahada 2 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil" dedi.
Kabul edilebilir bir mağlubiyet olmadığını söyleyen Sergen Yalçın, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 2 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol var. Bunu herkesin bilmesi lazım." diye konuştu.
Bu sonucun kendilerine yakışmadığını belirten Yalçın, "Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken, 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek, Beşiktaş'a yakışan bir durum değil. Önümüzde uzun ve zor bir yol var." dedi.
